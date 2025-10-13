Петергоф не закрывается на зиму: что ждет гостей дворцового комплекса

Впервые музей-заповедник приглашает гостей на зимние новогодние балы и концерты — это откроет Петергоф с новой стороны и сделает поездку туда по-настоящему незабываемой.

В этом году в Петергофе фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать до 4 ноября. Такое решение принято, чтобы как можно больше людей могли насладиться необыкновенной красотой осени.

Благодаря устойчивой гидротехнической системе, фонтаны не боятся небольших заморозков до -5°С ночью. Их будут включать ежедневно с 10 утра до 6 вечера, если не наступят резкие холода, пишет КП.

Подготовка к зиме уже идёт полным ходом: в парках стригут деревья, укрывают мраморные скульптуры, чтобы сохранить их от морозов.

Зимний Петергоф — новая традиция

Комплекс поднимает планку и запускает свою первую зимнюю программу под названием «Зимний Петергоф». Теперь это не просто летнее место, сюда можно смело приехать и зимой, пишет ТАСС.

В программу войдут концерты, новогодние ёлки, праздничные балы и лекции по истории и искусству.

Теперь Петергоф — это место не только для теплого времени года.

Почему осень и зима — хорошее время для визита

Многие уже заметили, что в холодное время года в Петергофе гораздо меньше людей, и это дает возможность спокойно насладиться дворцами и парками.

Зимние пейзажи, свежий воздух Финского залива и особая атмосфера создают совершенно иные впечатления, отличающиеся от летнего сезона.

Кроме того, выставка «Подвиг возрождения» в Большом Петергофском дворце, посвящённая восстановлению Петергофа после Великой Отечественной войны, продлена, сообщает Наш район Петродворцовый.

Это отличный способ окунуться в историю и почувствовать связь времён.