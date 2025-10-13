«Потерянное поколение» или умные решения: где зумеры ищут спасение от выгорания и почему это вызывает недоумение у петербуржцев

Реальность и мифы о добровольном пребывании в клиниках.

В российских социальных сетях набирает обороты тренд, который может показаться шокирующим: молодые люди, или «зумеры», массово отправляются в психиатрические клиники.

Как пишет "Газета.ру", это не признак болезни, а скорее новый способ справиться с выгоранием, депрессией и тревогой.

Он предполагает недельный «отпуск» от телефона, социума и повседневных забот, но с организованным питанием и медикаментами.

«Блогер снимает видео»: Парадоксы добровольной реабилитации

Многие отправляются в клиники добровольно. Одна из девушек, проходящая психологическую реабилитацию, поделилась своими впечатлениями в видео.

Этот ролик вызвал шквал комментариев и недоумение петербуржцев:

«Без телефонов... снимает блог».

«А на что она снимает?».

Этот парадокс породил вопросы о том, насколько добровольным и действительно личным является такое «лечение».

«Ад» или «уютный центр»: Мнения о петербургских клиниках

В то время как одни видят в клиниках «ад», где «твоя крыша поедет еще больше», другие отмечают их «уютный» вид и наличие дополнительных услуг.

«А что за психушка, выглядит уютно и еще кофе дают», — удивляется один из комментаторов.

«На Бехтеревку похоже, только это не психушка, а центр неврозов. В обычной психушке лежать минимум месяц, телефоны забирают и очень тяжело морально, никакой приватности».

«Потерянное поколение» или разумная забота о себе?

Некоторые считают зумеров «потерянным поколением», намеренно «ставящим себе клеймо в личном деле».

«А потом скулеж начнется, что работать даже на заправку не берут с диагнозом», — предрекают скептики.

«Ментально устала жить эту жизнь?».

Исторически пребывание в таких учреждениях было клеймом для многих:

«Раньше отдых в дурке почти ставил крест на дальнейшей судьбе».

Сегодня же, похоже, границы между отдыхом, лечением и поиском себя стираются, порождая новые, порой спорные, тенденции.