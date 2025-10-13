Петровская сосна, история любви и старинная архитектура: что посмотреть в Ольгино

История, любовь и архитектура соседствуют здесь, образуя уникальный уголок Петербурга, который стоит посетить и узнать поближе.

Ольгино и Лахта — сегодня это уютные уголки Приморского района Петербурга и одновременно популярные места для отдыха. Всего полчаса от центра города — и можно оказаться у моря.

Почему Ольгино

История этого места начинается в середине XIX века. В 1844 году граф Александр Стенбок-Фермор, представитель старинного шведского дворянского рода, купил земли и мызу Лахта.

Для своей семьи он построил каменный двухэтажный особняк в стиле охотничьего замка, разбил пейзажный парк и возвел церковь Святого апостола Петра.

Любовь стала ключевой в судьбе этой земли — граф влюбился в актрису и вдову Ольгу Ножикову, пишет АиФ.

Против воли семьи и императора они сбежали вместе через Китай, обвенчались, а часть Лахты Александр подарил Ольге. Со временем эта территория получила название Ольгино, в честь новой хозяйки.

Архитектура и достопримечательности

Особняк Стенбок-Ферморов, зачастую именуемый Белым замком за белоснежные фасады, сохранился до наших дней, хотя и потерял часть своего барочного интерьера из-за изменений в XX веке.

В начале XX века здесь была построена электростанция, водонапорная башня и каменная рига. После революции особняк сменил функции — стал музеем природы, затем местом детского дома, а позже радиостанцией.

Еще одна местная достопримечательность — Петровская сосна. Легенда гласит, что в 1724 году Петр I спас здесь тонущих солдат, но простудился и вскоре умер, пишет сайт Прогулки по городу.

Сосна и памятная часовня, воздвигнутая в его честь, не сохранились, однако в 2000 году на их месте посадили новую сосну и установили памятный знак, пишут Ведомости.

В Ольгино сохранились старинные дачи с интересной архитектурой: дача Дрожжина с элементами финского модерна, дом Михаила Гололобова — человека, сыгравшего важную роль в развитии поселка.

Также привлекает внимание резная башня Константиновых, чьи потомки живут на этих землях и сегодня.

Как добраться

От Финляндского вокзала ходят электрички, а от метро «Чёрная речка», «Старая деревня» и «Беговая» — автобусы.

Это место идеально для тех, кто хочет совместить близость к городу и отдых у моря, погрузиться в атмосферу русской дачной истории и нарядной природы волн Финского залива.