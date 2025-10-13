Городовой / Город / «Пусть будет обычный лес»: новый маршрут для любителей природы в Петербурге вызвал споры у горожан
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
10 км от Петербурга: где найти ленинградские Альпы и забытые озера Город
Левые повороты, пробки и «золотые» дороги: почему петербуржцы мечтают о московском комфорте Город
«Потерянное поколение» или умные решения: где зумеры ищут спасение от выгорания и почему это вызывает недоумение у петербуржцев Город
Петровская сосна, история любви и старинная архитектура: что посмотреть в Ольгино Общество
«О, мои выходные пролетели»: петербуржцы гадают, что за объект появился ночью над Ленобластью Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Пусть будет обычный лес»: новый маршрут для любителей природы в Петербурге вызвал споры у горожан

Опубликовано: 13 октября 2025 20:30
экотропа
«Пусть будет обычный лес»: новый маршрут для любителей природы в Петербурге вызвал споры у горожан
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Почему парковка и транспорт — главные проблемы новой тропы?

На севере города появилась седьмая городская экотропа — в природном заказнике «Новоорловский», недалеко от Шувалово. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Длина маршрута достигает 2,7 километра — от моста через реку Каменку возле жилого комплекса «Окла».

Доступность и комфорт для всех

Как пишет "Фонтанка", часть тропы выполнена из деревянных настилов — это облегчает прогулки людям с ограниченной мобильностью.

Вдоль пути обустроены зоны отдыха со скамейками и информационные стенды о флоре и фауне заказника. Для любителей птиц установлены специальные птичники.

«Развитие заповедных территорий — приоритет Петербурга “Комфорт и уют в городе”. Экотропа будет востребована жителями новых районов», — подчеркнул Александр Беглов.

Он добавил, что «формат предполагает бережное отношение к природе».

Мнения петербуржцев: разметка или природа?

Отзывы в соцсетях разделились.

«Эм, в этом месте и так было хорошо гулять... просто разметили маршрут?» — пишет один посетитель.

Другой замечает:

«Таблички из пенокартона, чтобы обновлять раз в полгода».

Некоторых раздражает «псевдо-благоустройство», которое заменяет обычный лес и нацеленo на создание новой «темы для профитов».

«А может быть уже и не надо? Пусть будет обычный лес».

Транспорт и удобства вызывают вопросы

Проблемой остается отсутствие парковок около входа и удаленность общественного транспорта — ближайшая остановка находится в двух километрах.

«100% парковки нет, чтоб люди не могли рядом с входом встать, а ближайшая остановка в 2 км», — жалуется другой комментатор, сравнивая ситуацию с Сестрорецким болотом.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».