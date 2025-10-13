«Пусть будет обычный лес»: новый маршрут для любителей природы в Петербурге вызвал споры у горожан

На севере города появилась седьмая городская экотропа — в природном заказнике «Новоорловский», недалеко от Шувалово. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Длина маршрута достигает 2,7 километра — от моста через реку Каменку возле жилого комплекса «Окла».
Доступность и комфорт для всех
Как пишет "Фонтанка", часть тропы выполнена из деревянных настилов — это облегчает прогулки людям с ограниченной мобильностью.
Вдоль пути обустроены зоны отдыха со скамейками и информационные стенды о флоре и фауне заказника. Для любителей птиц установлены специальные птичники.
«Развитие заповедных территорий — приоритет Петербурга “Комфорт и уют в городе”. Экотропа будет востребована жителями новых районов», — подчеркнул Александр Беглов.
Он добавил, что «формат предполагает бережное отношение к природе».
Мнения петербуржцев: разметка или природа?
Отзывы в соцсетях разделились.
«Эм, в этом месте и так было хорошо гулять... просто разметили маршрут?» — пишет один посетитель.
Другой замечает:
«Таблички из пенокартона, чтобы обновлять раз в полгода».
Некоторых раздражает «псевдо-благоустройство», которое заменяет обычный лес и нацеленo на создание новой «темы для профитов».
«А может быть уже и не надо? Пусть будет обычный лес».
Транспорт и удобства вызывают вопросы
Проблемой остается отсутствие парковок около входа и удаленность общественного транспорта — ближайшая остановка находится в двух километрах.
«100% парковки нет, чтоб люди не могли рядом с входом встать, а ближайшая остановка в 2 км», — жалуется другой комментатор, сравнивая ситуацию с Сестрорецким болотом.