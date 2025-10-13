«Пусть будет обычный лес»: новый маршрут для любителей природы в Петербурге вызвал споры у горожан

Почему парковка и транспорт — главные проблемы новой тропы?

На севере города появилась седьмая городская экотропа — в природном заказнике «Новоорловский», недалеко от Шувалово. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Длина маршрута достигает 2,7 километра — от моста через реку Каменку возле жилого комплекса «Окла».

Доступность и комфорт для всех

Как пишет "Фонтанка", часть тропы выполнена из деревянных настилов — это облегчает прогулки людям с ограниченной мобильностью.

Вдоль пути обустроены зоны отдыха со скамейками и информационные стенды о флоре и фауне заказника. Для любителей птиц установлены специальные птичники.

«Развитие заповедных территорий — приоритет Петербурга “Комфорт и уют в городе”. Экотропа будет востребована жителями новых районов», — подчеркнул Александр Беглов.

Он добавил, что «формат предполагает бережное отношение к природе».

Мнения петербуржцев: разметка или природа?

Отзывы в соцсетях разделились.

«Эм, в этом месте и так было хорошо гулять... просто разметили маршрут?» — пишет один посетитель.

Другой замечает:

«Таблички из пенокартона, чтобы обновлять раз в полгода».

Некоторых раздражает «псевдо-благоустройство», которое заменяет обычный лес и нацеленo на создание новой «темы для профитов».

«А может быть уже и не надо? Пусть будет обычный лес».

Транспорт и удобства вызывают вопросы

Проблемой остается отсутствие парковок около входа и удаленность общественного транспорта — ближайшая остановка находится в двух километрах.