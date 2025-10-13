10 км от Петербурга: где найти ленинградские Альпы и забытые озера

Термокарст и пески: геология Колтушской возвышенности в доступном формате.

Всего в 10 километрах от Санкт-Петербурга, в центре Приневской низменности, раскинулась живописная Колтушская возвышенность.

Это уникальное место прекрасный образец холмисто-западинного камового рельефа, где природа создала настоящие ландшафтные шедевры.

К услугам посетителей здесь обустроены четыре экотропы и три эко-маршрута, каждый из которых предлагает незабываемое путешествие по этому удивительному краю.

Камовые холмы: Подарок ледникового периода

Колтушская возвышенность относится к редким камовым плато. Камы — это локальные возвышенности, сложенные слоистыми песками, образовавшимися в результате таяния ледников и существования приледниковых озер.

«Значительная мощность песчаной толщи говорит о сравнительно длительном существовании в этом месте приледникового водоема», — объясняют геологи.

Эти песчаные холмы, чередующиеся с живописными понижениями, создают неповторимый рельеф.

Межкамовые понижения: Озера, болота и тайны термокарста

Ландшафт дополняется обилием депрессионных форм ложбин, котловин, занятых болотами и озерами. Часть понижений связаны с изначально неравномерной аккумуляцией песка в приледниковом бассейне.

«Другие имеют термокарстовую природу, т.е. образовались в результате последующего проседания поверхности по причине вытаивания линз погребенного льда»,— раскрывают секреты геологи.

Эти котловины, достигающие сотен метров в поперечнике и до 25 метров в глубину, хранят следы древних геологических процессов.

Экотропы: Путешествие по природным красотам

Название Длина Описание Высоты (м над уровнем моря) Особенности Верста 1 км Тропа демонстрирует рельеф Колтушской возвышенности, проходит по камовым холмам и межкамовой котловине. Начинается от холма с тотемными столбами и лабиринта «Вольный ветер». — Ознакомление с камовыми холмами и культурными объектами Заячья тропа 3,2 км Раскрывает красоту сосновых лесов на камовых холмах. Весной слышны голоса многих видов птиц. Низшая — 30; высшая — 70,1; перепад — 40,1 Холмистый рельеф, богатое орнитофаунистическое разнообразие Камовые холмы 3,8 км Живописный ландшафт послеледникового времени с чередованием песчаных холмов, ложбин и болот. Низшая — озеро 3-е Токкаревское (50); высшая — 70 Болота и озёра, ледниковый рельеф Лесная тропа 5 км Познакомит с северной частью возвышенности, где сохранились вековые таёжные хвойные леса. — Таёжные леса возрастом более 100 лет

Все экотропы и эко-маршруты способствуют знакомству с уникальной природой Колтушской возвышенности и ее природно-культурными особенностями.