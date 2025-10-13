10 км от Петербурга: где найти ленинградские Альпы и забытые озера

Всего в 10 километрах от Санкт-Петербурга, в центре Приневской низменности, раскинулась живописная Колтушская возвышенность.
Это уникальное место прекрасный образец холмисто-западинного камового рельефа, где природа создала настоящие ландшафтные шедевры.
К услугам посетителей здесь обустроены четыре экотропы и три эко-маршрута, каждый из которых предлагает незабываемое путешествие по этому удивительному краю.
Камовые холмы: Подарок ледникового периода
Колтушская возвышенность относится к редким камовым плато. Камы — это локальные возвышенности, сложенные слоистыми песками, образовавшимися в результате таяния ледников и существования приледниковых озер.
«Значительная мощность песчаной толщи говорит о сравнительно длительном существовании в этом месте приледникового водоема», — объясняют геологи.
Эти песчаные холмы, чередующиеся с живописными понижениями, создают неповторимый рельеф.
Межкамовые понижения: Озера, болота и тайны термокарста
Ландшафт дополняется обилием депрессионных форм ложбин, котловин, занятых болотами и озерами. Часть понижений связаны с изначально неравномерной аккумуляцией песка в приледниковом бассейне.
«Другие имеют термокарстовую природу, т.е. образовались в результате последующего проседания поверхности по причине вытаивания линз погребенного льда»,— раскрывают секреты геологи.
Эти котловины, достигающие сотен метров в поперечнике и до 25 метров в глубину, хранят следы древних геологических процессов.
Экотропы: Путешествие по природным красотам
|Название
|Длина
|Описание
|Высоты (м над уровнем моря)
|Особенности
|Верста
|1 км
|Тропа демонстрирует рельеф Колтушской возвышенности, проходит по камовым холмам и межкамовой котловине. Начинается от холма с тотемными столбами и лабиринта «Вольный ветер».
|—
|Ознакомление с камовыми холмами и культурными объектами
|Заячья тропа
|3,2 км
|Раскрывает красоту сосновых лесов на камовых холмах. Весной слышны голоса многих видов птиц.
|Низшая — 30; высшая — 70,1; перепад — 40,1
|Холмистый рельеф, богатое орнитофаунистическое разнообразие
|Камовые холмы
|3,8 км
|Живописный ландшафт послеледникового времени с чередованием песчаных холмов, ложбин и болот.
|Низшая — озеро 3-е Токкаревское (50); высшая — 70
|Болота и озёра, ледниковый рельеф
|Лесная тропа
|5 км
|Познакомит с северной частью возвышенности, где сохранились вековые таёжные хвойные леса.
|—
|Таёжные леса возрастом более 100 лет
Все экотропы и эко-маршруты способствуют знакомству с уникальной природой Колтушской возвышенности и ее природно-культурными особенностями.