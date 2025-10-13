«Визуализировать через страшный контент»: что говорят эксперты о тренде на плюшевых «монстров»

В Госдуме выразили обеспокоенность тем, что игрушки иностранных компаний, такие как Enchantimals и Monster High, могут негативно влиять на детскую психику.

Они якобы «пропагандируют деструктивные образы, связанные с культом смерти и агрессии».

Детский психолог Анастасия Климченко, имеющая более чем 15-летний опыт работы с дошкольниками, проливает порталу «Городовой» свет на эту проблему.

Детское воображение и страхи: Игрушки как отражение внутреннего мира

«Дошкольный возраст — период творческого развития», — отмечает Анастасия Климченко.

В это время активно формируются познавательные процессы, мышление, речь и воображение.

«И воображение – это тот процесс, который основывается на каких-то представлениях, да и каких-то страхах в том числе, потому что именно это возраст, когда дети получают новый опыт в разных сферах, они сталкиваются с этим страхом».

«Есть экзистенциальные страхи, это страхи абстрактные для детей: страх смерти, там страх одиночества, страх потери близких и так далее, они тоже присутствуют».

Психолог указывает на высокий уровень детской тревожности, который сегодня превышает 80%.

«Тревожность передается от родителей, то есть различные там цели, которые преследуют родители в плане собственной реализации, поэтому дети у них не на первом месте часто стоят», — объясняет она.

Когда детские потребности не удовлетворяются, возрастает тревожность.

«Если ребенок их не визуализирует, то он постоянно находится вот в этом сложном состоянии тревожности».

«Так вот на высокую тревожность цепляются страхи. Ребенок так устроен, что есть ну определенные страхи. Есть страхи визуальные: это конкретные какие-то монстры, картинки, рисунки, темнота, какие-то человечки».

«А есть страхи событийные, связанные с событием каким-то, происшествием, там не знаю, машина, в лифте застряли».

Игрушки как «подкрепление извне»: Визуализация страхов

Чтобы «психика хоть как-то разгрузилась», она находит внешнее подкрепление.

«Нет ничего лучше для детей, чем визуализировать страхи через страшный какой-то контент, через мультики, через эти игры, в частности через игрушки», — говорит Климченко.

Однако, она проводит важную грань:

«Одно дело видеть, другое дело преодолеть».

«Родители, покупая игрушку, они не борются со страхом, они его подселяют», — предостерегает психолог.

Покупка таких игрушек означает, что ребенок «присоединяет к себе страх», он живет с ним постоянно:

«Он у него в кровати, он у него в игрушках, в шкафу, в голове».

Эти страхи становятся частью детского окружения, обмениваются с другими детьми, создавая «незавершенный гештальт».

Дуальность «монстров»: Милый друг или пугающий образ?

Многие игрушки-монстры обладают двойственной природой.

«С одной стороны, такой он милый, он мягкий, он пушистый, он хороший, его хочется обнять», — описывает психолог.

Однако, одновременно с этим, у них «совершенно непонятная эмоциональная мимика, вызывающая по сути отвращение».

Именно эта комбинация привлекательного и пугающего, по мнению психолога, и делает игрушки столь притягательными для детей, помогая им справляться с внутренними страхами, хотя и не всегда здоровым способом.