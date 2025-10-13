Загадка с бриллиантами и мистическим грузом: почему проклятые серьги Пушкиных оказались у Раисы Горбачевой

Эти серьги из рода Мещерских — важный знак времени, когда история и мистика пересекались так тесно, что порой грань между ними стиралась.

В истории самых известных русских фамилий таится множество легенд, и одна из самых загадочных связана с серёжками князей Мещерских

Эти украшения когда-то носила жена поэта Александра Пушкина Наталья Гончарова. Вокруг драгоценностей ходят мрачные слухи.

Серьги с тайной

Бриллиантовые серьги, ставшие частью знаменитого портрета Натальи Гончаровой кисти Александра Брюллова, происходят из семьи Мещерских — древнего дворянского рода.

Среди родственников ходят мрачные предания: серьги наделены мистическими свойствами, они «выводят на свет» супружескую неверность и приносят беды тем, кто не принадлежит к роду Мещерских.

История гласит, что именно Александр Пушкин, охваченный ревностью и сомнением в верности молодой жены, выпросил у князей Мещерских эти серьги, чтобы украсить ими Наталью на портрете.

Легенда приписывает украшениям особый смысл — будто серьги помогают мужу понять правду о жене. Это объясняет, почему Пушкин решился принять серьги, несмотря на их зловещую славу, пишет gazetametro.

Проклятие, унесшее Пушкина

Серьги успели «оставить след» в судьбах многих. Считается, что именно вскоре после создания портрета Пушкин погиб на дуэли, а серьги вернулись к Мещерским, унеся с собой свою первую жертву.

Затем «проклятие» будто преследовало мужей женщин, кто носил эти украшения.

История с серьгами полна тайн и сплетен. Так, серьги переходили из рук в руки в семье Мещерских и связанных с ними лиц.

Среди них была Екатерина Мещерская, последняя владелица сережек в ХХ веке, которая жила в бедности и однажды обратилась с письмом к Раисе Горбачёвой — жене первого президента СССР.

Серьги у Раисы Горбачевой

В 1980-х Раиса Максимовна Горбачева учредила Советский фонд культуры и стала членом его президиума.

На одном из заседаний она рассказала, что получила письмо от Екатерины Мещерской с просьбой помочь и выкупить серьги, когда-то носившиеся Натальей Гончаровой, пишет moskvichmag.ru.

Раиса Горбачева взяла инициативу в свои руки, предложив выкупить драгоценности и передать их в Государственный музей Пушкина. Серьги прошли экспертизу и были переданы в музей.

Однако слухи о «проклятых серьгах» не утихли. Говорили, что Горбачева якобы оставила их себе, а её тяжёлая болезнь — это следствие проклятия, хотя подтверждений этому нет, пишет Русская семерка.

Истории о проклятых серьгах — это настоящая загадка, которая до сих пор вызывает вопросы. Ведь именно они могли стать причиной смерти великого поэта.

Для многих они остаются символом странной магии и судьбы, которую не всегда можно объяснить логикой.