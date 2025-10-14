Подводный камень в центре Петербурга: какие тайны связаны с постаментом Медного всадника

Сложные задачи прошлого решались с упорством и изобретательностью, превращая обыденные вещи в настоящие символы эпохи.

Медный всадник — это важный памятник для петербуржцев. Его считают защитником города, ведь на высоком постаменте стоит сам Петр Великий.

Однако не менее интересна история громадного валуна, ставшего основанием для монумента. Он несет за собой целый клубок историй, легенд и инженерных подвигов XVIII века.

Почему его называют Гром-камень, где он был найден и почему стал настоящим символом Санкт-Петербурга.

Поиск камня для великого монумента

Императрица Екатерина II задумала воздать честь Петру Великому грандиозным памятником — Медным всадником.

Для него требовался не простой пьедестал, а огромная скала, которая бы символизировала мощь и непокорность, а также морскую волну — как знак выхода России к морю.

В 1768 году крестьянин Семен Вишняков, который занимался поставками камня, сообщил о гранитном валуне на землях графа Якова Брюса в районе Лахты.

Он сначала думал разбить камень и продать по частям, но понял — этот камень слишком особенный. За информацию Вишняков получил сто рублей — по тем временам большая сумма.​

Как доставляли камень в город

Перемещение такого валуна стало настоящим инженерным подвигом. Камень привезли в Петербург с помощью огромных саней, которые накатывали на деревянные желоба.

Ежедневно около 400 человек тянули их примерно на 200 метров, а барабанщик бил ритм, чтобы скоординировать усилия, пишет РуВики.

Так шаг за шагом этот гигантский валун был доставлен до берега Финского залива, где его погрузили на специальное судно. Судно с камнем сопровождали специальные лодки для поддержания равновесия.

Легенды и загадки Гром-камня

Название «Гром-камень» связано с его внушительными размерами и силой. Считалось, что молния расколола гранитную скалу, из-за этого местные крестьяне так прозвали его, пишет РГ.

Существует легенда о памятнике. Якобы, Петр в том месте, где установлен памятник, перепрыгивал на коне Неву с одного берега на другой.

При этом он произносил слова: «Все Божье и мое», но в какой-то момент царь оговорился и поставил себя выше Бога.

В итоге он свалился в воду, простыл и заболел, сообщает Петербург Центр.

Тайна настоящего местонахождения камня

Многие годы считалось, что валун, лежащий у берега Финского залива на Лахтинском побережье — это фрагмент Гром-камня.

Но исследования ученых показали, что этот камень — другой, и к пьедесталу Медного всадника никакого отношения не имеет.

Истинное место Гром-камня — это Петровский пруд в районе Конной Лахты. На дне пруда обнаружены остатки сцепленных бревен — инструментов, которыми поднимали валун, пишет Путешествие по Санкт-Петербургу.