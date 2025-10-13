Дом с тайным знаком: особняк архитектора Шрётера на Мойке

На углу Мойки и Писарева стоит дом, который архитектор Виктор Шрётер построил для себя и своей семьи. Двухэтажный особняк из красного кирпича кажется фрагментом старого европейского города: башенка на углу, остроконечные щипцы, асимметричные фасады.
Но внимательный взгляд замечает ещё одну деталь — небольшой знак под балконом.
Кирпичный романтизм
Шретер был одним из ведущих мастеров кирпичного стиля конца XIX века. Обычно он создавал рациональные, строгие здания, где кирпич служил конструкцией, а не декором. Но в собственном доме архитектор позволил себе больше — придал кирпичу характер.
Фасады сложены из тёплого терракотового кирпича, украшены плиткой, и в каждом элементе чувствуется рука человека, который говорит языком формы, а не роскоши.
Архитектура и характер
Фасады несимметричны, окна разной формы, а на углу дом венчает башенка с эркером. Внутри — мраморная лестница с витражом, гипсовые рельефы с путти, кованые перила, камин.
Интерьеры продуманы до мелочей, но без излишеств: дубовые двери, паркет, пастельные стены, водяное отопление.
Символ на фасаде
Под балконом — треугольник и циркуль. Иногда этот знак ошибочно принимают за масонский, но на деле это эмблема Петербургского общества архитекторов, одним из основателей которого был сам Шретер.
Он словно оставил на доме подпись — не имя, а символ профессии.