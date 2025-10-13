Левые повороты, пробки и «золотые» дороги: почему петербуржцы мечтают о московском комфорте

Санкт-Петербург — город с уникальной историей и культурой, но в ряде аспектов ему не мешало бы перенять опыт Москвы, лидера России в разных сферах жизни.
Транспортные пробки и выделенные полосы
Поездки на наземном общественном транспорте в Петербурге порой превращаются в испытание — автобусы и трамваи стоят в пробках вместе с автомобилями.
«Это совершенно недопустимо — следует как можно скорее везде прочертить выделенные полосы», — считают эксперты.
Для сравнения, в Москве такая система давно работает, обеспечивая быстрое движение общественного транспорта.
Опасности дорожного движения
Одной из проблем являются левые повороты без четких стрелок и ситуации, когда одновременно горит зеленый и у машин, и у пешеходов.
Урбанисты отмечают, что в Москве подобных «смертельных» переходов практически нет:
«Если не дай Бог собьешь человека на зебре, то придется в тюрьму, но... разве это сильно поможет покалеченному?»
Именно поэтому стоит перенять московский опыт организации светофоров и пешеходных переходов.
Качество дорог: Петербург уступает
«Я ездил по Яндекс-навигатору и сравнивал улицы — состояние асфальта в Петербурге хуже, чем в Москве, Воронеже и Казани», — констатирует турист.
Несмотря на отдельные отремонтированные участки, в целом город занимает лишь четвертое место по качеству дорожного покрытия среди региональных столиц.
Закрытые дворы: пора открывать двери
Как пишет "Версия", множество петербургских дворов закрыты для прохода, в том числе у дома Родиона Раскольникова.
Раньше причиной называли «китайских туристов», а сейчас эта отговорка утратила смысл — туристов меньше, и дворы стоит открыть, как это практикуется в Москве.
Летний сад — сад или вольер?
Особую критику вызывает Летний сад, где деревья ограждены заборами.
«Почему сад превращен в зоопарк? Заборы нужно демонтировать», — призывают туристы, сравнивая с московским ботаническим садом имени Цицина, где ограждения недавно сняли.
Это важно для живого общения человека с природой.
Цены и доступность культурных объектов
Высокие цены на вход в Петергоф и платный вход в храмы вызывают вопросы.
«Вход в Петергоф стоит 600 рублей, а в Кусково — 50».
Что касается соборов — Исаакиевский, Спаса на Крови и Петропавловский — тут споры уже давно идут.
Многие считают, что все они должны быть бесплатными, как в Москве, где плату берут только за экскурсии в определенных местах.