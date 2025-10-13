Левые повороты, пробки и «золотые» дороги: почему петербуржцы мечтают о московском комфорте

Санкт-Петербург — город с уникальной историей и культурой, но в ряде аспектов ему не мешало бы перенять опыт Москвы, лидера России в разных сферах жизни.

Транспортные пробки и выделенные полосы

Поездки на наземном общественном транспорте в Петербурге порой превращаются в испытание — автобусы и трамваи стоят в пробках вместе с автомобилями.

«Это совершенно недопустимо — следует как можно скорее везде прочертить выделенные полосы», — считают эксперты.

Для сравнения, в Москве такая система давно работает, обеспечивая быстрое движение общественного транспорта.

Опасности дорожного движения

Одной из проблем являются левые повороты без четких стрелок и ситуации, когда одновременно горит зеленый и у машин, и у пешеходов.

Урбанисты отмечают, что в Москве подобных «смертельных» переходов практически нет:

«Если не дай Бог собьешь человека на зебре, то придется в тюрьму, но... разве это сильно поможет покалеченному?»

Именно поэтому стоит перенять московский опыт организации светофоров и пешеходных переходов.

Качество дорог: Петербург уступает

«Я ездил по Яндекс-навигатору и сравнивал улицы — состояние асфальта в Петербурге хуже, чем в Москве, Воронеже и Казани», — констатирует турист.

Несмотря на отдельные отремонтированные участки, в целом город занимает лишь четвертое место по качеству дорожного покрытия среди региональных столиц.

Закрытые дворы: пора открывать двери

Как пишет "Версия", множество петербургских дворов закрыты для прохода, в том числе у дома Родиона Раскольникова.

Раньше причиной называли «китайских туристов», а сейчас эта отговорка утратила смысл — туристов меньше, и дворы стоит открыть, как это практикуется в Москве.

Летний сад — сад или вольер?

Особую критику вызывает Летний сад, где деревья ограждены заборами.

«Почему сад превращен в зоопарк? Заборы нужно демонтировать», — призывают туристы, сравнивая с московским ботаническим садом имени Цицина, где ограждения недавно сняли.

Это важно для живого общения человека с природой.

Цены и доступность культурных объектов

Высокие цены на вход в Петергоф и платный вход в храмы вызывают вопросы.

«Вход в Петергоф стоит 600 рублей, а в Кусково — 50».

Что касается соборов — Исаакиевский, Спаса на Крови и Петропавловский — тут споры уже давно идут.

Многие считают, что все они должны быть бесплатными, как в Москве, где плату берут только за экскурсии в определенных местах.