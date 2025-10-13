Герои любви и скорби: музей памятников, который нельзя пропустить в Петербурге

В Петербурге появился необычный музей. В квартире-мастерской художников Романа Шустрова и Марии Касьяненко теперь живут их ангелы — ставшие символом города и напоминанием о любви, пережившей время.

От скульптуры к символу

В 2012 году в Измайловском саду появился первый "Петербургский ангел" — интеллигентный старичок с книжкой и крыльями. Он быстро стал хранителем города.

В 2019-м "Любашинский ангел" в ротонде сада напомнил горожанам и о Пушкине, и о Блоке. Эти фигуры стали символами тепла и заботы Петербурга.

Печальный ангел и трагическая история

В марте 2021 года на берегу Карповки установили "Печального ангела" — памятник медикам, умершим от COVID-19, и самому Шустрову, скончавшемуся в 2020-м. Модель из папье-маше он создал ещё при жизни, а в бронзе её завершила Мария Касьяненко.

Друзья считали скульптуру их совместной работой. Но вскоре после открытия памятника Мария ушла из жизни, не выдержав утраты мужа.

Музей в квартире-мастерской

Сегодня память о художниках хранит "Музей Петербургских ангелов". Он открыт в их квартире-мастерской, где сохранилась атмосфера творчества.

Здесь планируют камерные встречи, мастер-классы и вечера. Формально это всё ещё частное жильё, поэтому попасть внутрь можно лишь по договорённости с директором Еленой Добряковой.