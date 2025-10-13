«Ого, лучше пешком»: 5 станций петербургского метро, которые заставят задуматься о градостроительных проколах

Петербургское метро — ключевая транспортная артерия города, но не все его станции могут похвастаться комфортом. Некоторые вестибюли и платформы вызывают у пассажиров лишь вздохи:
«Ого, лучше пешком!»
Анализ пяти наиболее неудобных станций позволяет оценить градостроительные недочеты.
«Василеостровская»: теснота как главный фактор
Станция «Василеостровская» выделяется своей узкой и тесной планировкой. Верхний и нижний вестибюли в часы пик превращаются в «агрессивную амфитеатральную ловушку».
Редакция MR-7 отметила недостаток пространства и неэргономичную логистику, особенно при пересадках.
«Видеть сверху — смешно, попасть в вагон — сложно», — констатируется в материале.
Отдельная проблема — подход к наземному транспорту, описываемый как «кошмар: зигзагом над РЖД путями гипотетических маршрутов».
«Адмиралтейская»: глубина, превращающаяся в пытку
Станция «Адмиралтейская» поражает своей глубиной.
«Спуск в одну сторону — два эскалатора и запутанный коридор, способный занять шесть минут», — описывается процесс.
Для ежедневных пассажиров это не просто долго, а настоящая «пытка»: «раньше в такую глубину спускались с трамваев, чтобы не сойти с ума в толпе».
Пересадочный узел «Садовая — Сенная — Спасская»: триумф медлительности
Этот пересадочный узел стал «триумфом медлительности» из-за своей «феноменальной схемы».
Вместо комфортного перехода пассажиров ожидает «скрежет разомленно движущихся эскалаторов, один из которых стоял годами, и узкие галереи между платформами».
«Узкий поток, нескончаемые очереди и технические провалы» — причина «головной боли тысяч пассажиров».
«Озерки» и «Пионерская»: дефицит коридоров
Станции «Озерки» и «Пионерская» сталкиваются с проблемой «дефицита коридоров».
Всего три эскалатора на всех пассажиров приводят к тому, что при поломке «утро превращается в нескончаемые сюжеты: переходы закрыты, вход или выход блокируются».
Платформа же напоминает «пулеметный сквозняк, в котором не спрятаться».
«Ленинский проспект»: неудобство без эскалаторов
Станция «Ленинский проспект» примечательна отсутствием эскалаторов.
«Подъем по лестнице с тяжелой сумкой или детской коляской превращается в аттракцион. Причем не из приятных — без лифта, без поддержки», — отмечают урбанисты.
Это создает дополнительные трудности для многих пассажиров.
Комфорт должен превалировать
«Узкие проходы, долгий спуск, отсутствие удобной логистики — все это снижает комфорт и добавляет стресс пассажирам».
Такие станции, действительно, часто становятся источником жалоб и критики. Несмотря на важность эстетики, метро — не выставка, оно должно быть по-человечески устроено.
Петербургу необходимы станции, которые будут «просторными, логичными, предсказуемыми», ведь «неудобство — это мелочь». Но люди хотят понимать, сколько времени на проезд понадобится.