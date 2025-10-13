«Ого, лучше пешком»: 5 станций петербургского метро, которые заставят задуматься о градостроительных проколах

Петербургское метро — ключевая транспортная артерия города, но не все его станции могут похвастаться комфортом. Некоторые вестибюли и платформы вызывают у пассажиров лишь вздохи:

«Ого, лучше пешком!»

Анализ пяти наиболее неудобных станций позволяет оценить градостроительные недочеты.

«Василеостровская»: теснота как главный фактор

Станция «Василеостровская» выделяется своей узкой и тесной планировкой. Верхний и нижний вестибюли в часы пик превращаются в «агрессивную амфитеатральную ловушку».

Редакция MR-7 отметила недостаток пространства и неэргономичную логистику, особенно при пересадках.

«Видеть сверху — смешно, попасть в вагон — сложно», — констатируется в материале.

Отдельная проблема — подход к наземному транспорту, описываемый как «кошмар: зигзагом над РЖД путями гипотетических маршрутов».

«Адмиралтейская»: глубина, превращающаяся в пытку

Станция «Адмиралтейская» поражает своей глубиной.

«Спуск в одну сторону — два эскалатора и запутанный коридор, способный занять шесть минут», — описывается процесс.

Для ежедневных пассажиров это не просто долго, а настоящая «пытка»: «раньше в такую глубину спускались с трамваев, чтобы не сойти с ума в толпе».

Пересадочный узел «Садовая — Сенная — Спасская»: триумф медлительности

Этот пересадочный узел стал «триумфом медлительности» из-за своей «феноменальной схемы».

Вместо комфортного перехода пассажиров ожидает «скрежет разомленно движущихся эскалаторов, один из которых стоял годами, и узкие галереи между платформами».

«Узкий поток, нескончаемые очереди и технические провалы» — причина «головной боли тысяч пассажиров».

«Озерки» и «Пионерская»: дефицит коридоров

Станции «Озерки» и «Пионерская» сталкиваются с проблемой «дефицита коридоров».

Всего три эскалатора на всех пассажиров приводят к тому, что при поломке «утро превращается в нескончаемые сюжеты: переходы закрыты, вход или выход блокируются».

Платформа же напоминает «пулеметный сквозняк, в котором не спрятаться».

«Ленинский проспект»: неудобство без эскалаторов

Станция «Ленинский проспект» примечательна отсутствием эскалаторов.

«Подъем по лестнице с тяжелой сумкой или детской коляской превращается в аттракцион. Причем не из приятных — без лифта, без поддержки», — отмечают урбанисты.

Это создает дополнительные трудности для многих пассажиров.

Комфорт должен превалировать

«Узкие проходы, долгий спуск, отсутствие удобной логистики — все это снижает комфорт и добавляет стресс пассажирам».

Такие станции, действительно, часто становятся источником жалоб и критики. Несмотря на важность эстетики, метро — не выставка, оно должно быть по-человечески устроено.

Петербургу необходимы станции, которые будут «просторными, логичными, предсказуемыми», ведь «неудобство — это мелочь». Но люди хотят понимать, сколько времени на проезд понадобится.