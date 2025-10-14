Городовой / Город / Последний аккорд фонтанов: где и когда ещё можно увидеть водные красоты Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дом, где горел триптих и исчезла крыша: Гранитный дворец Выборга Город
Закопанная история: Свердловская набережная Петербурга раскрыла инженерную мысль шведов XVII века Общество
Загадочный особняк на Каменном острове: место, где собиралась императорская семья и снимали «Сокровища Агры» Город
«Мой папа покойный вышел со мной на связь»: экстрасенс Олег Шепс «воссоединил» дочь с «мертвым» отцом, а правда оказалась прозаичнее Общество
Тайны дома Валя в Выборге: где музыка скрипок исчезла навсегда Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Последний аккорд фонтанов: где и когда ещё можно увидеть водные красоты Петербурга

Опубликовано: 14 октября 2025 17:00
Фонтан, осень
Последний аккорд фонтанов: где и когда ещё можно увидеть водные красоты Петербурга
фото Midjourney

Водные красоты Северной столицы постепенно готовят к зимней спячке.

Петербург начал поэтапно закрывать свои фонтаны — это значит, что летний водный сезон подходит к концу. 81 фонтан уже выключили, а остальные 23 сохранят работу до 19 октября, пишет КП.

Где фонтаны работают дольше

Особенно долго фонтанная красота будет радовать в Нижнем парке и Верхнем саду музея-заповедника «Петергоф». Их сезон продлили до 4 ноября, но только если не ударят неожиданные заморозки.

Нижний парк открыт с 9:00 до 18:00, фонтаны работают до закрытия. Верхний сад, а также парки «Александрия» и «Ораниенбаум» теперь можно посетить бесплатно.

Так что, если ещё не успели погулять у любимых фонтанов — самое время это сделать.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».