Последний аккорд фонтанов: где и когда ещё можно увидеть водные красоты Петербурга

Петербург начал поэтапно закрывать свои фонтаны — это значит, что летний водный сезон подходит к концу. 81 фонтан уже выключили, а остальные 23 сохранят работу до 19 октября, пишет КП.
Где фонтаны работают дольше
Особенно долго фонтанная красота будет радовать в Нижнем парке и Верхнем саду музея-заповедника «Петергоф». Их сезон продлили до 4 ноября, но только если не ударят неожиданные заморозки.
Нижний парк открыт с 9:00 до 18:00, фонтаны работают до закрытия. Верхний сад, а также парки «Александрия» и «Ораниенбаум» теперь можно посетить бесплатно.
Так что, если ещё не успели погулять у любимых фонтанов — самое время это сделать.