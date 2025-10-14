Фонтанный дом Ахматовой: скрытое сокровище Петербурга под аркой дома № 53

Сегодня здесь музей, где сохранилась история её жизни и времени.

Фонтанный дом не видно с улицы. Чтобы попасть к нему, нужно пройти через арку дома № 53 на Литейном проспекте. На кирпичной стене выбит портрет Ахматовой — тот самый, с фотографии Моисея Наппельбаума.

Эта арка стала неофициальным символом музея. Люди оставляют здесь цитаты, стихи и короткие признания.

Фонтанный дом и годы Ахматовой

За аркой — южный флигель дворца Шереметевых, старинной усадьбы на Фонтанке. Здесь Анна Ахматова прожила почти тридцать лет — с 1924 по 1952 год. В эти комнаты она пришла к Николаю Пунину, искусствоведу и комиссару Русского музея. В коммунальной квартире поэтесса писала, принимала друзей, ждала писем и вестей с фронта.

Обстановка тех лет восстановлена с редкой достоверностью: узкий коридор, общая кухня, комната сына Льва Гумилёва, столовая, кабинет Пунина.

Музей, который рассказывает без громких слов

Открытый в 1989 году, к столетию Ахматовой, музей быстро стал одним из центров культурной жизни города. В "Белом зале" проходят встречи, выставки, музыкальные вечера. В комнатах, где когда-то звучали стихи, теперь можно услышать голоса исследователей, актёров, художников.

Фонды музея насчитывают десятки тысяч экспонатов: письма, рукописи, прижизненные издания, фотографии, рисунки Модильяни.

Тихий адрес среди шумного города

Музей Ахматовой не похож на торжественные мемориалы. Это место, куда возвращаются — иногда просто посидеть во дворе, почитать надписи на стене или постоять под старым каштаном.

Здесь нет ни мрамора, ни громких цитат, но есть особая петербургская интонация — внимательная, чуть усталая и всё ещё живая.