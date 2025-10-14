Городовой / Город / Тайны дома Валя в Выборге: где музыка скрипок исчезла навсегда
Тайны дома Валя в Выборге: где музыка скрипок исчезла навсегда

Опубликовано: 14 октября 2025 17:15
Дом Валя
Тайны дома Валя в Выборге: где музыка скрипок исчезла навсегда
Городовой ру

Когда-то отсюда доносились звуки, ставшие частью легенды старого города.

Дом Валя, один из старейших в Выборге, легко узнать по изогнутым углам и изящным кованым решёткам. В их узоре вплетены год постройки — 1795 — и буква "В".

Так оставил свой след первый хозяин — пастор Август Готфрид Валь, приехавший в Выборг из Веймара в XVIII веке. Он служил при лютеранской консистории и стал одним из заметных горожан нового, "русского" Выборга.

После пожара 1793 года город отстраивался в стиле провинциального классицизма, и двухэтажный дом Валя стал частью этой обновлённой застройки. Нижний этаж сохранил подвалы ещё шведских времён, а второй — получил аккуратный фасад и лёгкость новой эпохи.

От пастора к купцу и коллекционеру

Сын пастора, Карл Август Валь, превратил семейный дом в торговый и жилой комплекс. К середине XIX века здесь разместилась контора торгового дома "Пауль Валь и Ко", а сам дом объединили с соседним зданием. Позже в усадьбе добавились флигель и каретник — в лучших традициях городских усадеб Петербурга и Выборга.

Но главным из Валей останется правнук — Гарри Август Валь. Олимпийский призёр по парусному спорту, он собирал не кубки, а скрипки. В его коллекции были Амати, Гварнери и даже Страдивари.

Говорят, в тихие вечера под окнами дома можно было услышать музыку: на инструментах играл его друг, скрипач Онни Сухонен.

Звук, который ушёл вместе с войной

Когда в 1940 году Выборг перешёл к Советскому Союзу, семья Валей уехала. Сухонен успел вывезти лишь часть коллекции — тридцать две скрипки. Остальные пропали. Что случилось с ними, до сих пор неизвестно.

Возможно, где-то среди антикварных витрин Финляндии звучат те самые ноты, что когда-то наполняли дом на Крепостной.

Дом, переживший эпохи

В годы войны в нём располагался штаб финской военной полиции. Позже здесь открыли кафе, мастерские и даже первый независимый телеканал России — "Русское видео".

Сегодня фасады требуют бережного ремонта, но дом Валя по-прежнему стоит на своём углу — старый, узнаваемый, как и весь Выборг.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
