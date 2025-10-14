Дом, где горел триптих и исчезла крыша: Гранитный дворец Выборга

Построенный для фирмы "Хакман", этот дом стал символом старого Выборга.

На углу улицы Северный Вал и Подгорной стоит здание, которое в Выборге называют Гранитным дворцом. Его фасад собран из серо-красных камней, будто мозаика из северной природы.

В камне вырезаны листья дуба, головы баранов и птицы в гнёздах — в каждой детали ощущается мастерство и уверенность эпохи, когда даже деловые здания строили с душой.

Дворец возвели в 1907–1908 годах для компании "Хакман и К°", старейшей и богатейшей фирмы Выборга. Архитекторы Уно Ульберг и Аксель Гюльден спроектировали дом в стиле национального романтизма — с мощными гранитными стенами, арочными окнами и треугольными фронтонами.

На фасаде до сих пор можно увидеть высеченные даты: 1790 — год основания фирмы, 1816 — год, когда она получила своё знаменитое имя.

Когда бизнес превращался в искусство

Первый этаж занимали конторские помещения, выше жила семья владельца. Внутри — дубовые панели, кованые люстры, мраморная лестница и картины, среди которых выделялся триптих финского художника Юхо Риссанена.

Этот интерьер считался одним из самых эффектных в городе — до тех пор, пока в годы войны картины не пошли на растопку, а здание не потеряло крышу.

После войны Гранитный дворец отремонтировали, но уже с отступлениями от оригинального проекта. Высокую кровлю заменили плоской, а интерьеры упростили. Со временем дом перепланировали под жильё, и только гранитный фасад напоминал о прошлом величии.