Городовой / Город / Карта, пережившая столетия: артефакт XVIII века вернулся в родной Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой Город
Таймер сброса через 30 минут: почему не стоит грешить на плохую связь, когда звонок прервался Общество
Эрмитаж и его гороскоп: совпадения, в которые сложно не поверить Город
«Сердцем я католик»: почему Казанский собор в Петербурге не похож на православный храм Город
По следам ледника: прогулка по экотропе Петяярви на гряде Вярямянселькя Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Карта, пережившая столетия: артефакт XVIII века вернулся в родной Петербург

Опубликовано: 14 октября 2025 18:30
карта Ингерманландии
Карта, пережившая столетия: артефакт XVIII века вернулся в родной Петербург
фото Midjourney

Это стало возможным благодаря неравнодушию петербуржца, выкупившего артефакт на немецком аукционе.

Петербург встречает утраченное сокровище: спустя десятилетия, карта Ингерманландии 1827 года, похищенная во время войны, вновь находится в музее-заповеднике «Павловск».

Возвращение стало возможным благодаря щедрому подарку петербуржца Дмитрия Попова.

«Мы очень благодарны за этот дар», — заявили в музее.

Путь карты

Историческая ценность карты, составленной в Петербурге и изображающей место будущего Павловска, неоспорима.

Этот документ, основанный на архивах XVII века, стал бесценным свидетельством прошлого.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».