Карта, пережившая столетия: артефакт XVIII века вернулся в родной Петербург

Петербург встречает утраченное сокровище: спустя десятилетия, карта Ингерманландии 1827 года, похищенная во время войны, вновь находится в музее-заповеднике «Павловск».
Возвращение стало возможным благодаря щедрому подарку петербуржца Дмитрия Попова.
«Мы очень благодарны за этот дар», — заявили в музее.
Путь карты
Историческая ценность карты, составленной в Петербурге и изображающей место будущего Павловска, неоспорима.
Этот документ, основанный на архивах XVII века, стал бесценным свидетельством прошлого.