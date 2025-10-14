«Цу-е-фа» против «ван-чу-вэс»: лингвистический детектив по детским считалкам — определим, откуда вы родом

Любимая детская игра «камень, ножницы, бумага» — не просто способ решить спор. Оказывается, финальное восклицание, которым сопровождается игра, может выдать, откуда родом человек.
«Интересно, что в разных регионах концовка игры отличается», — отмечают исследователи.
Лингвистический атлас «камень, ножницы, бумага»
Проект «Языки разных городов» провел масштабное исследование, собрав воедино детские «заклинания» из самых разных уголков страны. Результаты поражают разнообразием:
|Регион
|Фраза для «камень, ножницы, бумага»
|Пермский край
|бу-цы-фа, бу-це-фа
|Омск
|ван-чу-вэс
|Красноярский край
|е-ша-чок
|Санкт-Петербург, Липецк, юг России
|ка́ма-ножа-бумажа́
|Санкт-Петербург
|сик-сак-сук
|Москва, Владимир, Калуга
|Камано́-маргаргано́, каманэ́-марганэ́, цу-е-фа, су-е-фа
|Великий Новгород
|каманэ́-наганэ́
|Пенза
|паганэ́-паганэ́, пуганэ́-пуганэ́
|Волгоград
|сар-ван-чук
|Иркутск
|су-ли-фа
|Калининград
|сэ-ту-ва
|Кубань, Пятигорск
|чин-га(н)-чи
|Камчатка
|чин-гис-хан
|Сахалин
|эн-бэн-цо
Самыми же распространенными, по данным исследования, являются варианты «у-е-фа», «цу-е-фа» и «су-е-фа», иногда даже с использованием английских «ван-ту-фри».
Что означает загадочная «цу-е-фа»?
Магистр структурной лингвистики Г.И. Романий связывает детские считалки с древними формами гаданий и верой в число.
«Желание создать свой особый язык (арго)» и «вера в символику чисел и их мистическое значение» — вот две причины появления необычных словечек.
Существует и более современная версия: возможно, «у-е-фа» или «цу-е-фа» произошло от названия футбольного союза УЕФА, чьи игры включают элементы жеребьевки.
Эта версия, по мнению Романия, могла распространиться в конце XX века.
Не подтвержденная документально, но интересная версия предполагает китайское происхождение: «цу-е-фа» может означать «пожалуйста, пуск».
Эта гипотеза выглядит логичной, учитывая, что предок игры «камень, ножницы, бумага» зародился именно в Китае.