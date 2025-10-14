Городовой / Общество / «Цу-е-фа» против «ван-чу-вэс»: лингвистический детектив по детским считалкам — определим, откуда вы родом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой Город
Таймер сброса через 30 минут: почему не стоит грешить на плохую связь, когда звонок прервался Общество
Эрмитаж и его гороскоп: совпадения, в которые сложно не поверить Город
«Сердцем я католик»: почему Казанский собор в Петербурге не похож на православный храм Город
По следам ледника: прогулка по экотропе Петяярви на гряде Вярямянселькя Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

«Цу-е-фа» против «ван-чу-вэс»: лингвистический детектив по детским считалкам — определим, откуда вы родом

Опубликовано: 14 октября 2025 19:30
камень, ножницы, бумага
«Цу-е-фа» против «ван-чу-вэс»: лингвистический детектив по детским считалкам — определим, откуда вы родом
Городовой ру

От Перми до Камчатки: карта детских «заклинаний» для игры в «камень, ножницы, бумага».

Любимая детская игра «камень, ножницы, бумага» — не просто способ решить спор. Оказывается, финальное восклицание, которым сопровождается игра, может выдать, откуда родом человек.

«Интересно, что в разных регионах концовка игры отличается», — отмечают исследователи.

Лингвистический атлас «камень, ножницы, бумага»

Проект «Языки разных городов» провел масштабное исследование, собрав воедино детские «заклинания» из самых разных уголков страны. Результаты поражают разнообразием:

Регион Фраза для «камень, ножницы, бумага»
Пермский край бу-цы-фа, бу-це-фа
Омск ван-чу-вэс
Красноярский край е-ша-чок
Санкт-Петербург, Липецк, юг России ка́ма-ножа-бумажа́
Санкт-Петербург сик-сак-сук
Москва, Владимир, Калуга Камано́-маргаргано́, каманэ́-марганэ́, цу-е-фа, су-е-фа
Великий Новгород каманэ́-наганэ́
Пенза паганэ́-паганэ́, пуганэ́-пуганэ́
Волгоград сар-ван-чук
Иркутск су-ли-фа
Калининград сэ-ту-ва
Кубань, Пятигорск чин-га(н)-чи
Камчатка чин-гис-хан
Сахалин эн-бэн-цо

Самыми же распространенными, по данным исследования, являются варианты «у-е-фа», «цу-е-фа» и «су-е-фа», иногда даже с использованием английских «ван-ту-фри».

Что означает загадочная «цу-е-фа»?

Магистр структурной лингвистики Г.И. Романий связывает детские считалки с древними формами гаданий и верой в число.

«Желание создать свой особый язык (арго)» и «вера в символику чисел и их мистическое значение» — вот две причины появления необычных словечек.

Существует и более современная версия: возможно, «у-е-фа» или «цу-е-фа» произошло от названия футбольного союза УЕФА, чьи игры включают элементы жеребьевки.

Эта версия, по мнению Романия, могла распространиться в конце XX века.

Не подтвержденная документально, но интересная версия предполагает китайское происхождение: «цу-е-фа» может означать «пожалуйста, пуск».

Эта гипотеза выглядит логичной, учитывая, что предок игры «камень, ножницы, бумага» зародился именно в Китае.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще