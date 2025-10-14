Закопанная история: Свердловская набережная Петербурга раскрыла инженерную мысль шведов XVII века

Событие уже стало важной частью исторического наследия Петербурга и обещает ещё привести к многим новым открытиям.

Археологи из Института истории материальной культуры РАН недавно сделали интересное открытие на Свердловской набережной, недалеко от Малоохтинского моста в Санкт-Петербурге.

Специалисты нашли части деревянного водопровода, который использовался в XVII веке в шведском поселении Ниен — месте, где позже вырос современный Петербург.

Уникальная инженерная находка

Этот водопровод — настоящее инженерное чудо своего времени.

Трубы делали из дубовых бревен: сначала расщепляли их вдоль волокон, вырезали сердцевину, а половинки соединяли полосками бересты, пишет КП.

Каждая трубная секция была длиной от пяти до шести метров. Их стыковали между собой, создавая длинную сеть.

По объёму раскопок удалось извлечь около 80 метров таких деревянных труб. Каждая труба начиналась у дома, построенного в период шведского владычества, и заканчивалась либо в Неве, либо в крепостных рвах.

Система служила для отвода воды и дренажа, чтобы осушать дворы и прилегающие территории, пишет Новый проспект.

Что это значит для истории Петербурга

Это открытие помогает по-новому взглянуть на жизнь шведского города Ниен, который был предшественником Петербурга, пишет Питер ТВ.

Город был довольно развит: там были две церкви, школа, мощёные улицы и деревянные дома. Археологи также нашли другие предметы быта того времени, что даёт полное представление о жизни в XVII веке.

Водопровод в контексте истории техники

Водоснабжение и дренаж в те времена были сложными задачами. Подобные деревянные трубы использовались не только в России, но и в Европе.

В России, например, известны деревянные водопроводы и в Новгороде, и в Московском Кремле, где строили системы для подачи и отвода воды.

Но встретить такую хорошо сохранившуюся систему — большая удача для археологов. Археологи, исследуя эти трубы, помогают нам лучше понять историю Санкт-Петербурга и его предшественника.