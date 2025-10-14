Городовой / Город / Погрузитесь в атмосферу XIX века: где в Петербурге подают «графские завтраки»
Погрузитесь в атмосферу XIX века: где в Петербурге подают «графские завтраки»

Опубликовано: 14 октября 2025 16:45
Графский завтрак
Городовой ру

Есть даже завтрак графини — утро в старинных домах звучит по-особенному.

В Петербурге даже завтрак может стать путешествием во времени. В старинных особняках и доходных домах сегодня подают кофе и круассаны, но стены всё ещё помнят светские беседы и звуки старого города.

Графский завтрак в особняке Шуваловых

Моховая улица, 27/29 — Academia Bar Shuvaloff

Ресторан разместился в историческом особняке Шуваловых и бережно сохраняет дух XIX века. Под сводами с мраморными колоннами и лепниной подают "графские завтраки" — меню, вдохновлённое традициями старого Петербурга.

Тихая музыка и мягкий свет делают утро похожим на неспешное аристократическое чаепитие.

Бранч в особняке Глуховского

наб. Адмирала Лазарева 10 — Особняк Глуховского

Здание с колоннами и лепниной было построено в начале XIX века и сегодня известно как ресторан, в котором сохранили интерьеры классического Петербурга.

Высокие зеркала, камины, антикварные люстры — здесь легко представить, как за теми же окнами сто лет назад сервировали утренний стол. Место для тех, кто любит позднее утро (открываются в 11:00) и атмосферу старинного города.

Эстетичное утро в особняке Слепцова

📍 Большая Конюшенная улица, 9 — Lôuna Café

Современное кафе, расположенное в особняке Слепцова, соединило старинную архитектуру с лёгким скандинавским дизайном. Здесь завтраки подают весь день: овсянка с фруктами, омлеты, оладьи и многое другое.

Внутри тихо, светло и очень по-петербургски — утро начинается как кадр из фильма, снятого о городе с характером.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
