Банковских карт станет меньше: новые лимиты для каждого клиента с декабря

Начиная с первого декабря 2025 года гражданам России придется столкнуться с установлением ограничений по числу имеющихся банковских карт.
Подобными мерами власти намерены противодействовать мошенническим действиям, сообщает РГ.
Какие же ограничения будут введены?
Предусматривается два основных лимита:
- Не более пяти карт от одной кредитной организации на одного владельца.
- Общее число карт – не более двадцати у всех банков в совокупности.
Новый сервис для контроля карт
Планируется запустить сервис. Он покажет, сколько банковских карт оформлено на его имя и где именно. Это позволит людям вовремя заблокировать лишние карты.