Банковских карт станет меньше: новые лимиты для каждого клиента с декабря
Банковских карт станет меньше: новые лимиты для каждого клиента с декабря

Опубликовано: 14 октября 2025 19:00
Банковский карты
globallookpress/ Artem Sobolev; MediaLab

Меры направлены на то, чтобы финансовая система стала более прозрачной и защищенной от злоумышленников.

Начиная с первого декабря 2025 года гражданам России придется столкнуться с установлением ограничений по числу имеющихся банковских карт.

Подобными мерами власти намерены противодействовать мошенническим действиям, сообщает РГ.

Какие же ограничения будут введены?

Предусматривается два основных лимита:

  • Не более пяти карт от одной кредитной организации на одного владельца.
  • Общее число карт – не более двадцати у всех банков в совокупности.

Новый сервис для контроля карт

Планируется запустить сервис. Он покажет, сколько банковских карт оформлено на его имя и где именно. Это позволит людям вовремя заблокировать лишние карты.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
