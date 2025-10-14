Загадочный особняк на Каменном острове: место, где собиралась императорская семья и снимали «Сокровища Агры»

В прошлом — один из самых блестящих салонов столицы, сегодня — памятник эпохе.

Когда-то здесь проходили балы, куда стремилась вся аристократия Петербурга, а спустя десятилетия — снимались сцены советского сериала. Такова судьба дачи графини Марии Клейнмихель на Каменном острове — одного из самых известных особняков северной столицы.

Из классического дома — в салон высшего света

Первые постройки на этом участке появились ещё в 1830-х. Тогда архитектор Андрей Штакеншнейдер построил здесь небольшой особняк для актёра Э. Женьеса. За десятилетия дом менял владельцев, горел и перестраивался, пока в 1893 году его не приобрела графиня Клейнмихель.

При ней особняк превратился в готическую дачу — с резными фасадами, мраморными каминами и витражами. Здесь собирались дипломаты, художники и представители императорской семьи. К каждому приёму готовились заранее: на маскарад 1914 года костюмы по заказу графини создавал Леон Бакст.

После революции

В советские годы особняк переделали под жильё и клуб, интерьеры утратили прежний вид. Лишь решётка с монограммой владелицы напоминала о прошлом. В 1980-е дачу использовали как съёмочную площадку — здесь снимали "Сокровища Агры", одну из серий "Шерлока Холмса".

Позже здание несколько раз ремонтировали и реставрировали, но вернуть ему былое убранство так и не удалось. Сегодня это всё ещё один из самых узнаваемых домов Каменного острова.