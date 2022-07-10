С нынешней супругой артист живет уже десятки лет.
Алагез Салахова являла собой образец послушной жены.
Остепениться знаменитый артист смог только много лет спустя.
На стыке времен актриса предпочла сменить род деятельности.
Артиста лишили поста худрука.
Соответствующий указ подписал ректор Высшей школы сценических искусств.
Она постоянно опиралась на плечо Константина Райкина
Как настоящая Барби, будущая актриса выбрала розовое длинное платье.
В московском метро появились плакаты и видео, рассказывающие о достопримечательностях, связанных с историей литературы и театра столицы.
30 сентября и 1 октября Петербург впервые отметить Международный День Музыки. В первый день города школа Джаза и Мюзикла J&M School организует эксклюзивные лекции, мастер-классы и ворк-шопы. Во
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В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге на разных площадках города к 65-летию Константина Райкина будут представлены лучшие спектакли театра Сатирикон. 5 и 6 ноября в ДК Выборгский состоится
1 июня, начало в 19.00 ДК Ленсовета Спектакль-встреча Константина Райкина «Самое любимое» На встрече со зрителями художественный руководитель театра «Сатирикон» расскажет о своем творческом
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11 апреля, суббота 19.00 Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2) Константин РАЙКИН Моноспектакль-концерт «Самое любимое» За казалось бы незамысловатым
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Натальи Филиновой и ее учеников в галерее «Моховая-18». 16 – 18 ноября 2014 Галерея современного искусства «Моховая – 18» представляет вниманию зрителя выставку авторских кукол «Кукла с
27 сентября 2014 года в 12.00 и 18.00 Либретто - Максим Леонидов и Александр Шаврин Музыка - Максим Леонидов Продюсер - Алики Усубиани Режиссер-постановщик - Андрей