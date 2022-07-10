Константин Райкин

Фестиваль «Международный День Музыки» — семь встреч и шесть концертов

30 сентября и 1 октября Петербург впервые отметить Международный День Музыки. В первый день города школа Джаза и Мюзикла J&M School организует эксклюзивные лекции, мастер-классы и ворк-шопы. Во