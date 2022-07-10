Все новости / Константин Райкин

Константин Райкин

Шоу-бизнес
Фестиваль «Международный День Музыки» — семь встреч и шесть концертов
30 сентября и 1 октября Петербург впервые отметить Международный День Музыки. В первый день города школа Джаза и Мюзикла J&M School организует эксклюзивные лекции, мастер-классы и ворк-шопы. Во
29 сен 2018 11:08
Шоу-бизнес
Константин Райкин представит поклонникам новую программу «Над балаганом небо…»
Неравнодушных к творчеству Константина Райкина, а так же любителей поэзии ждёт сюрприз – актёр театра и кино представит новую программу «Над балаганом небо…», в рамках
30 июн 2017 09:50
Шоу-бизнес
Откровение Константина Райкина о себе, отце и театре на сцене ДК им. Ленсовета
В честь 100-летия со дня рождения легендарного советского сатирика Аркадия Райкина, его сын – не менее известный Константин Райкин подготовил для зрителей моноспектакль «Самое любимое». Это
27 июн 2016 18:00
Шоу-бизнес
В ДК Ленсовета состоится творческий вечер Константина Райкина
1 июня, начало в 19.00 ДК Ленсовета Спектакль-встреча Константина Райкина «Самое любимое» На встрече со зрителями художественный руководитель театра «Сатирикон» расскажет о своем творческом
05 май 2015 10:59
Эксклюзив
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