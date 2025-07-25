На волне безопасности: что ждет петербургских сапбордистов

В Петербурге считают, что новые правила для сапбордистов и вообще для всех, кто проводит время на воде, очень нужны.

В последние годы в Санкт-Петербурге выросла популярность катания на сапбордах — специальных досках для плавания стоя с веслом.

Этот вид активного отдыха привлекает людей всех возрастов, ведь это не только спорт, но и отличная возможность насладиться природой.

Однако с появлением числа любителей сапборда в городе возникла необходимость создания правил, которые помогут сделать занятия более безопасными и удобными для всех, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрия Ваньчкова.

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Почему нужны правила?

Сейчас в Петербурге нет четких норм, регулирующих использование сапбордов, как это есть для других видов транспорта или судов. Владельцы досок обычно сами определяют, где и когда кататься, а это бывает опасно.

Реки города полны движущихся катеров, скоростных лодок, катамаранов, а акватория Невы обладает сильным течением. Отсутствие правил приводит к риску для самих сапсерферов и других людей на воде.

Что нового ждет сапсерферов?

Условие Разъяснение Обязательное обучение и аккредитация инструкторов Это поможет снизить риск аварийной ситуации, ведь неопытные райдеры смогут получить знания о безопасности и правилах поведения на воде Возрастные ограничения Дети должны быть под присмотром взрослых и были готовы к самостоятельному плаванию Определенные маршруты и зоны катания Можно будет кататься без риска наезда на большое судно. Наличие средств безопасности — спасательных жилетов, шлемов и раций Эти требования направлены на снижение количества несчастных случаев и оперативное реагирование в случае необходимости Контроль и штрафы Нарушение правил будет караться штрафами, чтобы стимулировать пользователей соблюдать требования Повышенное внимание к погодным условиям и температуре воды Когда вода в реках холодная, риск переохлаждения высок, поэтому не рекомендуется заплывать далеко от берега

Почему это важно для города?

Петербург — город на воде, с уникальной сетью рек и каналов. Развитие водного туризма и активного отдыха, включая сапбординг, обогащает досуг жителей и гостей города.

Но чтобы совместить комфорт и безопасность, необходим четкий регламент. Тем более, что за последнее время участились случаи, когда люди тонули в акватории Петербурга.

Таким образом, новые правила для сапсерферов Петербурга — это не просто бюрократия, это реальная мера по защите жизни и здоровья туристов, которые любят проводить время на воде.