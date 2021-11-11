Назло королевской семье: Меган Маркл блеснула «ложбинкой греха» в платье с откровенным декольте

Всё дело в том, что многие сочли столь откровенный образ Маркл – в платье с декольте, оканчивавшемся под грудью – слишком уж дерзкий для посещения официального мероприятия. Тем более что повод не предполагал к излишней пикантности: Меган и Гарри вышли в свет в Нью-Йорке на гала-ужин, посвященный ветеранам. Стоит ли говорить, что сами ветераны были мало кому интересны за обсуждением декольте супруги принца Гарри?

Поклонники актрисы расстроились явно неудачному выбору платья: «Куда смотрели модельеры? Платье очень полнит Меган», – пишут в сети. Некоторые предполагают, что этот выход – еще одно подтверждение тому, что Маркл изначально вовсе не собиралась «хоронить» себя в английской глуши: даже выйдя замуж за британского принца, она хотела развлекаться на голливудских тусовках. «Могла бы сразу выйти замуж за какого-нибудь актёра и тусить, а не лезть в королевскую семью, не мутить там воду», – пишут критики Маркл.

Источник фото: Legion-Media