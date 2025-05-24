Не Есенин: как звучит настоящая фамилия русского поэта-самородка

Сегодня фамилия Есенин звучит как поэтический бренд — узнаваемый, звучный и русский до мозга костей. Но мало кто знает, что «Есенин» — это не единственная и не изначальная фамилия поэта, а одна из нескольких версий, существовавших в семье. Вот три варианта, которые могли закрепиться вместо привычного нам имени.

1. Есенькин — первая официальная фамилия в роду

Фамилии у крестьян в России стали появляться только после реформ 1860-х годов. В документах села Константиново дед поэта, Никита Осипович, впервые упоминается в 1865 году под фамилией Есенькин.

Он и его родственники выбрали её, вероятно, по аналогии с природным словом «осень» (в некоторых говорах — «есень») или на основе старинной крестьянской клички.

Так что формально Сергей мог бы быть Сергеем Есенькиным, если бы эта фамилия осталась в семье.

2. Монах — крестьянское прозвище

Но на селе его семью звали иначе. Дед поэта в молодости был послушником в монастыре, откуда вскоре ушёл. Прозвище Монах прочно закрепилось за ним, а заодно — и за его сыном Александром, и за внуком Сергеем. Сама Екатерина Есенина, сестра поэта, вспоминала:

«Я до школы даже не слышала, что мы Есенины. Сергей прозывался Монах, я и Шура — Монашки».

Если бы прозвища стали фамилиями, поэт остался бы Сергеем Монахом — и звучало бы это совсем иначе.

3. Ясенин или Есенин — окончательный выбор

Лишь с 1870 года дед поэта начал использовать фамилию Есенин. В метрических книгах за этот год фамилия появляется в официальных записях.

Именно с этим вариантом — с одной «с» и мягким началом — поэт и вошёл в историю. Хотя в других записях семьи встречается и написание Ясенин, которое носил даже отец Сергея.

Но именно форма «Есенин» стала литературной судьбой великого поэта. И хотя звучание могло измениться — к примеру, был бы он Ясениным — именно привычный нам вариант стал частью русской культуры.

Вывод

Итак, фамилии Есенькин, Монах и Ясенин — всё это части родовой истории поэта. Но именно Есенин стал символом его народной, лирической и искренней поэзии. А вот как в итоге в документах отца поэта появилось «Ясенин» — об этом расскажут уже в следующем выпуске.