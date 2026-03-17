Не спешите выкидывать грязный удлинитель с кухни: вот как отмыть его за 10 минут и не сжечь квартиру
Не спешите выкидывать грязный удлинитель с кухни: вот как отмыть его за 10 минут и не сжечь квартиру

Опубликовано: 17 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Legion-Media
Удлинитель на кухне быстро покрывается жиром и пылью, особенно если лежит рядом с плитой.

Со временем грязь попадает не только на корпус, но и внутрь гнёзд. При этом многие допускают опасную ошибку — протирают его влажной тряпкой, не отключив от сети. Автор Дзен-канала "Мастер Сергеич" рассказал, как правильно и безопасно очистить удлиннитель.

Главное правило — сначала полностью обесточить удлинитель. Вода и электричество несовместимы даже в малых количествах.

Чтобы нормально очистить устройство, его лучше разобрать. Достаточно открутить несколько шурупов и снять крышку. Внутри будут контакты и провода — их трогать нельзя. Моется только пластиковый корпус.

Детали корпуса легко очищаются тёплой водой с обычным средством для посуды. Если есть застарелый жир, поможет сода. Для углов и гнёзд удобно использовать старую зубную щётку — она хорошо вычищает труднодоступные места.

После мытья важно полностью высушить все части. Можно оставить их сохнуть естественно или ускорить процесс феном с тёплым воздухом. Влага внутри — главная причина проблем при включении.

Когда всё высохло, удлинитель собирают обратно, аккуратно укладывая провода. В конце достаточно протереть шнур — и устройство снова выглядит чистым и аккуратным.

Покупать новый удлинитель не нужно: немного времени и простая чистка возвращают ему нормальный вид. Главное — соблюдать безопасность и не допускать попадания воды на контакты.

Ранее мы писали о том, как сделать ремонт в ванной за день с помощью самой бюджетной отделки.

Автор:
Александр Асташкин
