Не только целлюлит и лишний вес: диетолог Дианова объяснила, чем чревата привычка заедать стресс

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что переедание на фоне стресса может привести к набору лишнего веса и ожирению, что, в свою очередь, повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и даже онкологии. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что такие срывы особенно опасны, так как сопровождаются серьезными последствиями для здоровья.

Дианова объяснила, что обилие пищи вокруг может провоцировать заедание стресса, особенно если человек имеет доступ к низкокачественной, высококалорийной пище, насыщенной сахаром. Кроме того, привычка заедать стресс может быть связана с детскими опытом, когда родители успокаивали ребёнка сладостями или использовали их в качестве награды.

Для борьбы со стрессом врач рекомендовала физическую активность, такую как зарядка, боксирование (если есть груша), или просто прогулка на свежем воздухе. Также она отметила, что медитации и дыхательные практики могут помочь справиться с напряжением.

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