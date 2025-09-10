«Эффект длится максимум 1год»: топ сомнительных бьюти-процедур, которые рекламируют блогеры

Некоторые манипуляции с красотой — это игра с огнем.

В погоне за идеальной внешностью, вдохновляясь примерами популярных блогеров, многие обращаются к косметологическим процедурам. Однако, не все из них оказываются столь же безобидными и эффективными, как это представляется.

Об этом в беседе с порталом «Городовой» рассказала врач дерматолог, косметолог, врач высшей категории, главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская.

BB Glow — игра с огнем, а не ровный тон

Одной из процедур, вызывающих особую тревогу у экспертов, является BB Glow.

“Это выравнивание тона лица за счет введения тонального пигмента под кожу”, — объясняет Лидия Гаевская.

Однако, в любом пигменте телесного цвета имеется диоксид титана в составе, который “невозможно удалить ни одним лазером или ремувером”.

"Со временем вспомогательные компоненты пигмента вымываются, останутся базовый компонент диоксид титана в коже, что привозит к желтому, белому или серому оттенку остаточного пигмента”, — предостерегает врач.

При повторе данной процедуры этот слой только уплотняется.

Коррекция носа филлерами: не ждите чудес

Безоперационная коррекция носа, выполняемая с помощью ботулотоксина, липолитиков или филлеров, хоть и является “хорошей альтернативой хирургической ринопластике”, имеет свои ограничения.

“Не стоит от нее ожидать выраженной коррекции и длительного результата, эффект длится максимум 1год”, — подчеркивает косметолог.

Процедуру должен выполнять грамотный врач, так как возможно большое количество побочных эффектов.

Кавитация — для фигуры, а не для похудения»

Кавитация, аппаратный липолиз, предназначен для “уменьшения жировых ловушек” и “коррекции фигуры”, но не для общего похудения.

Эта процедура выполняется курсом и требует профессионального подхода.

Перманентный макияж и химзавивка — не новички

Врач также отметила, что такие процедуры, как “перманентный макияж” и “химическая завивка”, несмотря на свою популярность, не являются новыми.

“Перманентный макияж — необходимая процедура для многих женщин… имеет происхождение еще с времен Клеопатры. Это не новая популяризированная процедура”, — говорит Гаевская.

Она отметила, что тренды, навязываемые блогерами, не всегда отражают реальную новизну или безопасность процедур.