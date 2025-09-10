«Эффект длится максимум 1год»: топ сомнительных бьюти-процедур, которые рекламируют блогеры

В погоне за идеальной внешностью, вдохновляясь примерами популярных блогеров, многие обращаются к косметологическим процедурам. Однако, не все из них оказываются столь же безобидными и эффективными, как это представляется.
Об этом в беседе с порталом «Городовой» рассказала врач дерматолог, косметолог, врач высшей категории, главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская.
BB Glow — игра с огнем, а не ровный тон
Одной из процедур, вызывающих особую тревогу у экспертов, является BB Glow.
“Это выравнивание тона лица за счет введения тонального пигмента под кожу”, — объясняет Лидия Гаевская.
Однако, в любом пигменте телесного цвета имеется диоксид титана в составе, который “невозможно удалить ни одним лазером или ремувером”.
"Со временем вспомогательные компоненты пигмента вымываются, останутся базовый компонент диоксид титана в коже, что привозит к желтому, белому или серому оттенку остаточного пигмента”, — предостерегает врач.
При повторе данной процедуры этот слой только уплотняется.
Коррекция носа филлерами: не ждите чудес
Безоперационная коррекция носа, выполняемая с помощью ботулотоксина, липолитиков или филлеров, хоть и является “хорошей альтернативой хирургической ринопластике”, имеет свои ограничения.
“Не стоит от нее ожидать выраженной коррекции и длительного результата, эффект длится максимум 1год”, — подчеркивает косметолог.
Процедуру должен выполнять грамотный врач, так как возможно большое количество побочных эффектов.
Кавитация — для фигуры, а не для похудения»
Кавитация, аппаратный липолиз, предназначен для “уменьшения жировых ловушек” и “коррекции фигуры”, но не для общего похудения.
Эта процедура выполняется курсом и требует профессионального подхода.
Перманентный макияж и химзавивка — не новички
Врач также отметила, что такие процедуры, как “перманентный макияж” и “химическая завивка”, несмотря на свою популярность, не являются новыми.
“Перманентный макияж — необходимая процедура для многих женщин… имеет происхождение еще с времен Клеопатры. Это не новая популяризированная процедура”, — говорит Гаевская.
Она отметила, что тренды, навязываемые блогерами, не всегда отражают реальную новизну или безопасность процедур.