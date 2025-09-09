Городовой / Общество / «Сверяйте копии с оригиналами»: как купить квартиру и не стать жертвой мошенников
«Сверяйте копии с оригиналами»: как купить квартиру и не стать жертвой мошенников

Опубликовано: 9 сентября 2025 23:01
покупка квартир
globallookpress/ Nikolay Gyngazov

Главные советы по безопасности при покупке недвижимости.

Покупка квартиры — это не просто приобретение жилья, но и важный этап в жизни, часто связанный с крупными финансовыми вложениями и инвестициями. Важно, чтобы этот процесс прошел гладко и не обернулся разочарованием,

Юрист по недвижимости, член Союза Юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Галина Земскова поделилась с порталом «Городовой» ключевыми советами, как избежать встречи с мошенниками.

«Квартира – это инвестиция и финансовая безопасность»

“Покупка недвижимости — важный этап жизни каждого человека”, — подчеркивает юрист.

Своя квартира воспринимается не только как место проживания, но и как существенная инвестиция и гарантия финансовой безопасности.

“Достигнув своей цели и отдав не малые деньги, не хочется остаться ни с чем”, — отмечает Земскова, акцентируя внимание на необходимости быть предельно внимательным.

Главные правила безопасности: как распознать мошенника

Документы стоит изучать под микроскопом.

“Внимательно изучайте документы. Сверяйте копии с оригиналами, например, соответствие фото в паспорте”, — советует юрист.

Если продавец действует по доверенности, “проверьте ее в реестре действительных доверенностей”, — это важный шаг для подтверждения легитимности сделки.

“Просите продавца заказать «свежие» справки и выписки”, — рекомендует Земскова.

Это поможет убедиться в отсутствии скрытых обременений или проблем.

“Уточните, куда продавец переезжает, почему продает”, — советует юрист.

Особое внимание стоит уделить пожилым продавцам:

“Чаще всего именно пожилые люди попадают под влияние мошенников”.

“Иногда лучше отказаться от покупки недвижимости, которая кажется на первый взгляд привлекательной, чем годами судиться за право вернуть свои деньги”, — заключает Земскова.

Она также рекомендует своим клиентам получать справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, особенно если собственнику недвижимости более 65 лет.

Ксения Пронина Федор Никонов
