«Это будет изматывающее путешествие»: когда лучше не лететь в Китай

Опубликовано: 10 сентября 2025 15:32
Китайская стена
Global Look Press / Vasilii Smirnov / Russian Look

Эксперт рассказала, как выбрать сезон для отдыха в Поднебесной.

Китай — страна огромная, поэтому и климат в разных ее уголках разный. Здесь соседствуют зима с сильными морозами на севере и круглогодичное тепло на юге, мягкая весна и дождливое лето.

Поэтому выбирать время для поездки надо, ориентируясь на регион и желаемый формат отдыха. Разбираемся в этом вопросе с экспертом.

Когда можно отдыхать в Китае

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», когда лучше лететь в Поднебесную.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«В Китае можно отдыхать круглогодично, но с течением года, нужно смотреть, куда лучше лететь. Весна — это один из лучших периодов для того, чтобы поехать в путешествие по Китаю.

Там достаточно приемлемая температура, не жарко и не холодно и нет осадков.

Лето — это если вы хотите, например, в горное путешествие поехать или просто погулять. Но здесь обязательно готовьтесь к тому, что будет жарко, влажно», — отмечает эксперт.

По словам Натальи Ансталь, самым лучшим периодом для путешествия в Китай является осень, ведь в это время там комфортная температура и не влажно. А отмена виз так и манит туристов.

«Зима, если вы хотите покататься на лыжах, сноуборде, то можно на севере страны это сделать, либо просто комфортно отдохнуть на юге», — говорит турагент.

Куда поехать?

Весной эксперт советует отправляться в Пекин, на север Китая, так как летом в этих районах будет очень жарко и дождливо.

«Хайнань, Гонконг, Шанхай, ну и в целом просто юг Китая подходит под осенний и весенний период отдыха.

Если вы хотите поехать в центр, то здесь лучше выбирать весну: апрель, май, либо осень — сентябрь, октябрь. Летом будет жарко, и это будет изматывающее путешествие», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
