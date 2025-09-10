«Это будет изматывающее путешествие»: когда лучше не лететь в Китай

Китай — страна огромная, поэтому и климат в разных ее уголках разный. Здесь соседствуют зима с сильными морозами на севере и круглогодичное тепло на юге, мягкая весна и дождливое лето.
Поэтому выбирать время для поездки надо, ориентируясь на регион и желаемый формат отдыха. Разбираемся в этом вопросе с экспертом.
Когда можно отдыхать в Китае
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», когда лучше лететь в Поднебесную.
«В Китае можно отдыхать круглогодично, но с течением года, нужно смотреть, куда лучше лететь. Весна — это один из лучших периодов для того, чтобы поехать в путешествие по Китаю.
Там достаточно приемлемая температура, не жарко и не холодно и нет осадков.
Лето — это если вы хотите, например, в горное путешествие поехать или просто погулять. Но здесь обязательно готовьтесь к тому, что будет жарко, влажно», — отмечает эксперт.
По словам Натальи Ансталь, самым лучшим периодом для путешествия в Китай является осень, ведь в это время там комфортная температура и не влажно. А отмена виз так и манит туристов.
«Зима, если вы хотите покататься на лыжах, сноуборде, то можно на севере страны это сделать, либо просто комфортно отдохнуть на юге», — говорит турагент.
Куда поехать?
Весной эксперт советует отправляться в Пекин, на север Китая, так как летом в этих районах будет очень жарко и дождливо.
«Хайнань, Гонконг, Шанхай, ну и в целом просто юг Китая подходит под осенний и весенний период отдыха.
Если вы хотите поехать в центр, то здесь лучше выбирать весну: апрель, май, либо осень — сентябрь, октябрь. Летом будет жарко, и это будет изматывающее путешествие», — отмечает эксперт.