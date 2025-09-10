«Это будет изматывающее путешествие»: когда лучше не лететь в Китай

Эксперт рассказала, как выбрать сезон для отдыха в Поднебесной.

Китай — страна огромная, поэтому и климат в разных ее уголках разный. Здесь соседствуют зима с сильными морозами на севере и круглогодичное тепло на юге, мягкая весна и дождливое лето.

Поэтому выбирать время для поездки надо, ориентируясь на регион и желаемый формат отдыха. Разбираемся в этом вопросе с экспертом.

Когда можно отдыхать в Китае

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», когда лучше лететь в Поднебесную.

Наталья Ансталь Туризм «В Китае можно отдыхать круглогодично, но с течением года, нужно смотреть, куда лучше лететь. Весна — это один из лучших периодов для того, чтобы поехать в путешествие по Китаю. Там достаточно приемлемая температура, не жарко и не холодно и нет осадков. Лето — это если вы хотите, например, в горное путешествие поехать или просто погулять. Но здесь обязательно готовьтесь к тому, что будет жарко, влажно», — отмечает эксперт.

По словам Натальи Ансталь, самым лучшим периодом для путешествия в Китай является осень, ведь в это время там комфортная температура и не влажно. А отмена виз так и манит туристов.

«Зима, если вы хотите покататься на лыжах, сноуборде, то можно на севере страны это сделать, либо просто комфортно отдохнуть на юге», — говорит турагент.

Куда поехать?

Весной эксперт советует отправляться в Пекин, на север Китая, так как летом в этих районах будет очень жарко и дождливо.