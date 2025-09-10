Царское Село: едят ли сегодня там, где когда-то шествовали императоры

В центре Пушкина, у Гостиного двора, стоит двухсотлетний Дом Каноббио — яркий образец ранней застройки Царского Села.
Его архитектор — шотландец Вильям Гесте — стал главным разработчиком городского плана, оказавшего влияние на российские города.
Сегодня в реставрированном здании расположился ресторан, одновременно являющийся интерактивным музеем городского быта.
Здесь нет классических музейных экспонатов — интерьер перенасыщен деталями XIX века: разнообразные люстры, старинная посуда, крашенная деревянная лестница вызывают ностальгию и добавляют уюта.
Как пишет tripadvisor, изолированные маленькие залы создают камерную атмосферу для тех, кто ценит приватность.
Чем удивляют старинные интерьеры ресторана Каноббио?
Уникальными деталями интерьера являются люстры, выполненные в стиле XIX века, и шкафы с посудой, включая элементы, напоминающие медицинские щипцы.
На колонне изображен Франциск Каноббио — смотритель Таицкого водовода, строивший дом и обеспечивавший водой дворцовые пруды.
Ресторан бережно соблюдает традиции — в меню присутствуют блюда, приготовленные по старинным рецептам, а цены остаются доступными.
Другие гастрономические «жемчужины» Царского Села
Не только Дом Каноббио объединяет в себе историю и еду. В Пушкине есть масса таких заведений.
Сред них: ресторан «Эрмитаж» в павильоне Эрмитажная кухня, кафе-музей «Царские блины» в Дворцовом правлении, ресторан «Giacomo» в усадьбе Кваренги, а также Певческая башня с ресторанами и обзорной площадкой.
Как сообщает spb.restoran.ru, все они предлагают уникальное сочетание атмосферы и гастрономии, продолжая традицию исторического быта.
Усадьба Марии Паткуль — что осталось от былой красоты?
В отличие от Каноббио, усадьба Марии Паткуль сегодня выглядит несколько запущенной.
Построенная в 1854 году архитектором Монигетти, она украшена пилястрами, колоннами с капителями и резными наличниками — свидетельствами позолоченной эпохи.
Мария Паткуль — французская маркиза, жена барона Паткуля, друга наследника Александра II, внесла значительный вклад в благотворительность и мемуаристику царского круга.
Как современность сочетается с историей в усадьбе Паткуль?
Как пишет pushkin.spb.ru, в советские годы здесь размещались детский сад, паспортный стол и вытрезвитель — что существенно повлияло на состояние здания.
Сейчас в усадьбе располагается жилищное агентство и кафе «Экспресс», где интерьер не передает историческую атмосферу, зато цены демократичны, а еда соответствует уровню кафе.
Почему исторические пространства выбирают гастрономию?
Исторические здания Царского Села обретают новую жизнь благодаря ресторанам и кафе — таким образом, прошлое возвращается, становится доступнее.
Гастрономия в старинных интерьерах позволяет гостям погружаться в атмосферу XVIII–XIX веков, дополняя культурный опыт вкусами и уютом.