Царское Село: едят ли сегодня там, где когда-то шествовали императоры

Опубликовано: 10 сентября 2025 22:01
globallookpress/Serguei Fomine

Исторические дома Царского Села с гастрономией — где соединяются прошлое и современность.

В центре Пушкина, у Гостиного двора, стоит двухсотлетний Дом Каноббио — яркий образец ранней застройки Царского Села.

Его архитектор — шотландец Вильям Гесте — стал главным разработчиком городского плана, оказавшего влияние на российские города.

Сегодня в реставрированном здании расположился ресторан, одновременно являющийся интерактивным музеем городского быта.

Здесь нет классических музейных экспонатов — интерьер перенасыщен деталями XIX века: разнообразные люстры, старинная посуда, крашенная деревянная лестница вызывают ностальгию и добавляют уюта.

Как пишет tripadvisor, изолированные маленькие залы создают камерную атмосферу для тех, кто ценит приватность.

Чем удивляют старинные интерьеры ресторана Каноббио?

Уникальными деталями интерьера являются люстры, выполненные в стиле XIX века, и шкафы с посудой, включая элементы, напоминающие медицинские щипцы.

На колонне изображен Франциск Каноббио — смотритель Таицкого водовода, строивший дом и обеспечивавший водой дворцовые пруды.

Ресторан бережно соблюдает традиции — в меню присутствуют блюда, приготовленные по старинным рецептам, а цены остаются доступными.

Другие гастрономические «жемчужины» Царского Села

Не только Дом Каноббио объединяет в себе историю и еду. В Пушкине есть масса таких заведений.

Сред них: ресторан «Эрмитаж» в павильоне Эрмитажная кухня, кафе-музей «Царские блины» в Дворцовом правлении, ресторан «Giacomo» в усадьбе Кваренги, а также Певческая башня с ресторанами и обзорной площадкой.

Как сообщает spb.restoran.ru, все они предлагают уникальное сочетание атмосферы и гастрономии, продолжая традицию исторического быта.

Усадьба Марии Паткуль — что осталось от былой красоты?

В отличие от Каноббио, усадьба Марии Паткуль сегодня выглядит несколько запущенной.

Построенная в 1854 году архитектором Монигетти, она украшена пилястрами, колоннами с капителями и резными наличниками — свидетельствами позолоченной эпохи.

Мария Паткуль — французская маркиза, жена барона Паткуля, друга наследника Александра II, внесла значительный вклад в благотворительность и мемуаристику царского круга.

Как современность сочетается с историей в усадьбе Паткуль?

Как пишет pushkin.spb.ru, в советские годы здесь размещались детский сад, паспортный стол и вытрезвитель — что существенно повлияло на состояние здания.

Сейчас в усадьбе располагается жилищное агентство и кафе «Экспресс», где интерьер не передает историческую атмосферу, зато цены демократичны, а еда соответствует уровню кафе.

Почему исторические пространства выбирают гастрономию?

Исторические здания Царского Села обретают новую жизнь благодаря ресторанам и кафе — таким образом, прошлое возвращается, становится доступнее.

Гастрономия в старинных интерьерах позволяет гостям погружаться в атмосферу XVIII–XIX веков, дополняя культурный опыт вкусами и уютом.

Автор:
Ксения Пронина
