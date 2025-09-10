Городовой / Город / «Ложные вызовы, съедающие время»: адвокат о реальных проблемах скорой помощи в Петербурге и предложениях депутатов
«Ложные вызовы, съедающие время»: адвокат о реальных проблемах скорой помощи в Петербурге и предложениях депутатов

Опубликовано: 10 сентября 2025 16:03
скорая помощь
globallookpress/Shatokhina Natalia

В Заксобрании возникла инициатива о введении административной ответственности для пациентов, которые «злоупотребляют» медицинской помощью.

Петербургский депутат Павел Крупник, ссылаясь на наблюдения медиков, утверждает, что бытует мнение, будто пациенты воспринимают вызов скорой помощи как неограниченное право.

Согласно предложению, некоторые граждане якобы считают возможным диктовать условия, выбирать состав бригады, вмешиваться в работу медиков и даже оскорблять или нападать на специалистов.

Эта тенденция, по мнению сторонников инициативы, требует соответствующего юридического регулирования.

Инициатива Крупника о введении административной ответственности для пациентов за злоупотребление медицинской помощью вызвала неоднозначную реакцию.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала в беседе с порталом «Городовой», что подобные предложения упускают из виду фундаментальные права граждан и реальные проблемы системы здравоохранения.

«Конституция — главный закон»: право на скорую помощь

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат
“Мне иногда кажется, что мы живем во времена тотального запрета всего”, — высказывает свое мнение адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Она подчеркивает, что вызов скорой помощи — это “особое право, гарантированное Конституцией РФ”.

“Странно, что депутат, пытающийся писать законы, этого не знает”, — отмечает юрист.

Она указала на то, что основной закон страны должен быть хорошо знаком тем, кто формирует законодательство.

«Ложные вызовы» против реальных проблем: что считать злоупотреблением?

Взгляд адвоката на “злоупотребление” медицинской помощью отличается от предложения депутата.

“Злоупотреблением является не вызов скорой помощи в случае острой необходимости к больному человеку… а попытка занимать экстренные службы ложными выездами или пустыми отчетами”, — поясняет Вербицкая-Линник.

Она считает, что именно “ложные вызовы, которые съедают драгоценное время”, наносят вред системе, потенциально ставя под угрозу жизни других людей.

«Добор кадров важнее законов»: пути решения проблем

Вместо того чтобы наказывать пациентов, адвокат предлагает сосредоточиться на решении системных проблем.

“Что же касается неадекватного поведения больного и родственников — то в ряде случаев проблема может быть решена добором профессионально подготовленных кадров и увеличения штата больниц”, — считает она.

Увеличение числа бригад скорой помощи, по ее мнению, является “намного более актуальным и важным”, чем законодательные инициативы, которые, порой, даже не читаются теми, кто их предлагает.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
