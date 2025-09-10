Не пропадать же добру: как Счастливая улица в Петербурге сменила прописку

Эта улица не была создана с нуля, а получила вторую жизнь, переехав из одного района в другой, чтобы и дальше дарить городу частичку оптимизма.
Новый дом для старого счастья
Сегодня Счастливая улица находится в районе Дачное.
Она появилась здесь в начале 1960-х, в самый разгар эпохи массового жилищного строительства.
Когда вокруг, словно грибы после дождя, росли типовые пятиэтажки-"хрущёвки", такое позитивное название было как нельзя кстати.
Для тысяч семей, получавших ключи от своих первых отдельных квартир, улица и правда становилась символом счастливой жизни.
Призрак из Автова
Но это имя не было придумано специально для нового района.
Изначально Счастливая улица располагалась совсем в другом месте — в историческом районе Автово.
В 1940-х годах, вероятно, в ходе послевоенной перепланировки и застройки, та, первая Счастливая улица, фактически перестала существовать.
Какое-то время она оставалась лишь на старых картах, но в 1964 году городские власти приняли официальное решение.
Великое переселение имени
Этим решением старую улицу в Автове окончательно упразднили.
Но вместо того чтобы просто вычеркнуть красивое имя из реестра, ему тут же нашли новое применение.
Тем же постановлением название "Счастливая" было присвоено новой улице в стремительно растущем Дачном.
Логика была простой и по-своему трогательной: не пропадать же такому хорошему, позитивному названию!
Так Счастливая улица совершила уникальное путешествие по карте города, сохранив своё имя и подарив его новому поколению ленинградцев.