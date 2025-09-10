Не пропадать же добру: как Счастливая улица в Петербурге сменила прописку

Одно из самых жизнеутверждающих названий Петербурга на самом деле — "топоним-переселенец".

Эта улица не была создана с нуля, а получила вторую жизнь, переехав из одного района в другой, чтобы и дальше дарить городу частичку оптимизма.

Новый дом для старого счастья

Сегодня Счастливая улица находится в районе Дачное.

Она появилась здесь в начале 1960-х, в самый разгар эпохи массового жилищного строительства.

Когда вокруг, словно грибы после дождя, росли типовые пятиэтажки-"хрущёвки", такое позитивное название было как нельзя кстати.

Для тысяч семей, получавших ключи от своих первых отдельных квартир, улица и правда становилась символом счастливой жизни.

Призрак из Автова

Но это имя не было придумано специально для нового района.

Изначально Счастливая улица располагалась совсем в другом месте — в историческом районе Автово.

В 1940-х годах, вероятно, в ходе послевоенной перепланировки и застройки, та, первая Счастливая улица, фактически перестала существовать.

Какое-то время она оставалась лишь на старых картах, но в 1964 году городские власти приняли официальное решение.

Великое переселение имени

Этим решением старую улицу в Автове окончательно упразднили.

Но вместо того чтобы просто вычеркнуть красивое имя из реестра, ему тут же нашли новое применение.

Тем же постановлением название "Счастливая" было присвоено новой улице в стремительно растущем Дачном.

Логика была простой и по-своему трогательной: не пропадать же такому хорошему, позитивному названию!

Так Счастливая улица совершила уникальное путешествие по карте города, сохранив своё имя и подарив его новому поколению ленинградцев.