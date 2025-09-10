Закон против Ламбады: почему петербуржцы против скрипки, звучащей в метро

Скрипач, исполнивший песню “Lambada” группы Kaoma прямо на эскалаторе, порадовал одних и вызвал раздражение у других, породив горячие споры о допустимости такого рода перформансов в общественном транспорте.

«Там кровь из ушей, хочется приплатить, чтобы заткнулись»:

Мнения петербуржцев разделились. Как отмечает один из пользователей:

“Такое мне нравится. По крайней мере, не фальшивит, как все вагонные певцы. Там кровь из ушей, хочется приплатить, чтобы заткнулись”.

Другие, напротив, выразили недовольство, считая подобное выступление неуместным.

“Ну законов о громких звуках в общественных местах он явно не знает”, — отметил один из комментаторов, намекая на нарушение правил.

«Раздражающие и громкие звуки»: уставшие пассажиры против музыки

Многие пассажиры высказали понимание в сторону тех, кто выступал против:

“Я постоянный пассажир в метро, я либо подготавливаюсь еще раз к парам/экзаменам, либо читаю, либо сплю, раздражающие и громкие звуки мешают капец как”.

Действительно, для многих метро — это место уединения, возможность отдохнуть или сосредоточиться.

“Не люблю такое. Уставший прешься с работы или сонный на нее и под ухом вопли. Ни почитать, ни подремать”, — жалуются недовольные пассажиры.

«Помню были времена…»:

Вспомнили и о более ранних музыкальных “экспериментах” в петербургском метро.

“Помню были времена, когда внутри не только играли, но еще и на картоне танцевали внутри, между путями”, — делится один из пользователей.

Упоминаются и “оранжевые кришнаиты, игравшие на барабанах заунывную музыку”, что, по мнению комментатора, было нежелательно.

Выступление скрипача на эскалаторе напомнило о временах, когда музыка была неотъемлемой частью жизни в подземке.

«Попытка оживить атмосферу»: закон против импровизации

Вместе с тем, стоит напомнить, такие перфомансы запрещены.

Игра на музыкальных инструментах и использование звукоусилителей в петербургском метро запрещены законом №273-70 от 31.05.2010, предусматривающим штраф от 100 до 500 рублей.

Это означает, что за подобные действия пассажиры могут быть привлечены к административной ответственности.