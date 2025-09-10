Городовой / Город / Закон против Ламбады: почему петербуржцы против скрипки, звучащей в метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Закон против Ламбады: почему петербуржцы против скрипки, звучащей в метро

Опубликовано: 10 сентября 2025 22:32
метро Петербурга
Закон против Ламбады: почему петербуржцы против скрипки, звучащей в метро
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Необычное музыкальное представление в петербургском метро вызвало неоднозначную реакцию горожан.

Скрипач, исполнивший песню “Lambada” группы Kaoma прямо на эскалаторе, порадовал одних и вызвал раздражение у других, породив горячие споры о допустимости такого рода перформансов в общественном транспорте.

«Там кровь из ушей, хочется приплатить, чтобы заткнулись»:

Мнения петербуржцев разделились. Как отмечает один из пользователей:

“Такое мне нравится. По крайней мере, не фальшивит, как все вагонные певцы. Там кровь из ушей, хочется приплатить, чтобы заткнулись”.

Другие, напротив, выразили недовольство, считая подобное выступление неуместным.

“Ну законов о громких звуках в общественных местах он явно не знает”, — отметил один из комментаторов, намекая на нарушение правил.

«Раздражающие и громкие звуки»: уставшие пассажиры против музыки

Многие пассажиры высказали понимание в сторону тех, кто выступал против:

“Я постоянный пассажир в метро, я либо подготавливаюсь еще раз к парам/экзаменам, либо читаю, либо сплю, раздражающие и громкие звуки мешают капец как”.

Действительно, для многих метро — это место уединения, возможность отдохнуть или сосредоточиться.

“Не люблю такое. Уставший прешься с работы или сонный на нее и под ухом вопли. Ни почитать, ни подремать”, — жалуются недовольные пассажиры.

«Помню были времена…»:

Вспомнили и о более ранних музыкальных “экспериментах” в петербургском метро.

“Помню были времена, когда внутри не только играли, но еще и на картоне танцевали внутри, между путями”, — делится один из пользователей.

Упоминаются и “оранжевые кришнаиты, игравшие на барабанах заунывную музыку”, что, по мнению комментатора, было нежелательно.

Выступление скрипача на эскалаторе напомнило о временах, когда музыка была неотъемлемой частью жизни в подземке.

«Попытка оживить атмосферу»: закон против импровизации

Вместе с тем, стоит напомнить, такие перфомансы запрещены.

Игра на музыкальных инструментах и использование звукоусилителей в петербургском метро запрещены законом №273-70 от 31.05.2010, предусматривающим штраф от 100 до 500 рублей.

Это означает, что за подобные действия пассажиры могут быть привлечены к административной ответственности.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще