Нервы на пределе: почему петербуржцы скупают антидепрессанты

В Санкт-Петербурге значительно вырос спрос на антидепрессанты. В 2025 году продажи этой категории лекарств увеличились на 29,7%, а в январе 2026 года — уже на 39,2%.
В Северной столице антидепрессанты — единственная группа препаратов для нервной системы с таким заметным подъемом продаж.
За 2025 год в местных аптеках реализовали 1,75 млн упаковок, что на 29,7% превышает показатель позапрошлого года, согласно данным аналитиков, на которые ссылается «Ведомости Северо-Запад».
Особенно высокий рост спроса отметился в январе 2026 года: за месяц продали свыше 163 тыс. упаковок. Общая выручка от продаж антидепрессантов за 2025 год достигла 1,91 млрд рублей (+38,2% к 2024 году), а в январе 2026-го выросла на 40,4% — до почти 178 млн рублей.
По мнению экспертов, такой скачок связан с комплексом причин: чаще выявляют нервные расстройства, пациенты активнее обращаются к врачам, а специалисты чаще выписывают эти препараты.