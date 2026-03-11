Городовой / Город / Нервы на пределе: почему петербуржцы скупают антидепрессанты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Нервы на пределе: почему петербуржцы скупают антидепрессанты

Опубликовано: 11 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Наибольшую динамику спроса зафиксировали в январе этого года.

В Санкт-Петербурге значительно вырос спрос на антидепрессанты. В 2025 году продажи этой категории лекарств увеличились на 29,7%, а в январе 2026 года — уже на 39,2%.

В Северной столице антидепрессанты — единственная группа препаратов для нервной системы с таким заметным подъемом продаж.

За 2025 год в местных аптеках реализовали 1,75 млн упаковок, что на 29,7% превышает показатель позапрошлого года, согласно данным аналитиков, на которые ссылается «Ведомости Северо-Запад».

Особенно высокий рост спроса отметился в январе 2026 года: за месяц продали свыше 163 тыс. упаковок. Общая выручка от продаж антидепрессантов за 2025 год достигла 1,91 млрд рублей (+38,2% к 2024 году), а в январе 2026-го выросла на 40,4% — до почти 178 млн рублей.

По мнению экспертов, такой скачок связан с комплексом причин: чаще выявляют нервные расстройства, пациенты активнее обращаются к врачам, а специалисты чаще выписывают эти препараты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью