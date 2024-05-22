Никакого сала и холодца: что ели цари и президенты в Кремле в разные эпохи

Рацион правителей на Руси традиционно отличался от того набора блюд, которые ели "простые смертные". Достаточно вспомнить комедию Леонида Гайдая про Ивана Васильевича, где на столе у государя были и почки заячьи, верченые, и щука по особому рецепту и икра баклажанная, дефицитная. В 17 веке цари не мыслили трапезы без жареного лебедя, диких фазанов, куропаток. Впрочем, и обычная домашняя курица тоже имела место быть. Но чтобы она государям не наскучила, ее подавали в разных вариациях: с лапшой, в рассоле, с подушкой из овощей.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

В особом почете была оленина. Ее ели, как правило, холодной, с ягодами и кисловатым брусничным соусом. Горячими принято было вкушать медальоны из мякоти мяса косули с зелеными яблочками. Что касается рыбы, ее разновидностей на столах правителей было великое множество. Элитная нынче стерлядь, форель, лосось засаливались, тушились, запекались. Частенько и в уху отправлялись, которая по праву получила название "царской". В современных ресторанах такую можно найти, но ценник так кусается, что на нее сначала накопить надо.

Завсегдатаем на столах бывала и отборная рыбная икра. Петр Первый привнес серьезные изменения в меню царей. Он обожал разного рода зелень, баклажаны, фасоль. Они значительно разбавили рыбно-мясное разнообразие, сделав пищу более полезной и легкоусвояемой.

Иосиф Сталин ввел среди власть имущих моду на простую русскую кухню. Он велел готовить почаще кислые щи, сборную солянку, борщ. А вот Леонид Ильич Брежнев был настоящим гурманом. Во времена его правления кремлевские повара готовили и суп из раков, и буженину, и бараньи языки. Отдельного внимания заслуживали перепелиные яйца, которые подавали с домашним легким майонезом на оливковом масле.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Russian Look/Globallookpress.com/

Михаил Горбачев заставил перенимать традиции у англичан, которые обычно щедро украшали стол живыми цветами и вазами с фруктами. Среди фаворитов у президента числились мясо кабана, форель, разного рода десерты. Особенно он любил мороженое. Его последователь, Борис Ельцин был более неприхотлив в еде. Именно он ввел обычай печь мини-пирожки с печенкой на два укуса, готовить запеченную утку. В его рационе всегда были простые овощные гарниры из картофеля и капусты.

Нынешний президент излишним чревоугодием не отличается. В его меню присутствуют исключительно сбалансированные по составу и калоражу блюда: рыбные, овощные, мясные. Повара готовят для него мраморную говядину, морепродукты и несколько видов ягодных легких десертов.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"