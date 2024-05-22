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Никакого сала и холодца: что ели цари и президенты в Кремле в разные эпохи

22 мая 2024 11:15
Никакого сала и холодца: что ели цари и президенты в Кремле в разные эпохи
Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Российские правители считались настоящими гурманами.

Рацион правителей на Руси традиционно отличался от того набора блюд, которые ели "простые смертные". Достаточно вспомнить комедию Леонида Гайдая про Ивана Васильевича, где на столе у государя были и почки заячьи, верченые, и щука по особому рецепту и икра баклажанная, дефицитная. В 17 веке цари не мыслили трапезы без жареного лебедя, диких фазанов, куропаток. Впрочем, и обычная домашняя курица тоже имела место быть. Но чтобы она государям не наскучила, ее подавали в разных вариациях: с лапшой, в рассоле, с подушкой из овощей.

Никакого сала и холодца: что ели цари и президенты в Кремле в разные эпохи - image 1
Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

В особом почете была оленина. Ее ели, как правило, холодной, с ягодами и кисловатым брусничным соусом. Горячими принято было вкушать медальоны из мякоти мяса косули с зелеными яблочками. Что касается рыбы, ее разновидностей на столах правителей было великое множество. Элитная нынче стерлядь, форель, лосось засаливались, тушились, запекались. Частенько и в уху отправлялись, которая по праву получила название "царской". В современных ресторанах такую можно найти, но ценник так кусается, что на нее сначала накопить надо.

Завсегдатаем на столах бывала и отборная рыбная икра. Петр Первый привнес серьезные изменения в меню царей. Он обожал разного рода зелень, баклажаны, фасоль. Они значительно разбавили рыбно-мясное разнообразие, сделав пищу более полезной и легкоусвояемой.

Иосиф Сталин ввел среди власть имущих моду на простую русскую кухню. Он велел готовить почаще кислые щи, сборную солянку, борщ. А вот Леонид Ильич Брежнев был настоящим гурманом. Во времена его правления кремлевские повара готовили и суп из раков, и буженину, и бараньи языки. Отдельного внимания заслуживали перепелиные яйца, которые подавали с домашним легким майонезом на оливковом масле.

Никакого сала и холодца: что ели цари и президенты в Кремле в разные эпохи - image 2
Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Russian Look/Globallookpress.com/

Михаил Горбачев заставил перенимать традиции у англичан, которые обычно щедро украшали стол живыми цветами и вазами с фруктами. Среди фаворитов у президента числились мясо кабана, форель, разного рода десерты. Особенно он любил мороженое. Его последователь, Борис Ельцин был более неприхотлив в еде. Именно он ввел обычай печь мини-пирожки с печенкой на два укуса, готовить запеченную утку. В его рационе всегда были простые овощные гарниры из картофеля и капусты.

Нынешний президент излишним чревоугодием не отличается. В его меню присутствуют исключительно сбалансированные по составу и калоражу блюда: рыбные, овощные, мясные. Повара готовят для него мраморную говядину, морепродукты и несколько видов ягодных легких десертов.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Ольга Хромова
Ольга Хромова
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