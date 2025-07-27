Новые Демидовы и старые руины: где прячутся богатства под Петербургом и что доступно простым смертным

От готических ворот до руин — история забытого великолепия под Петербургом.

В Больших Тайцах располагалась усадьба Александра Григорьевича Демидова, брата известного уральского заводчика Петра Григорьевича Демидова.

В свое время он выкупил землю у Абрама Петровича Ганнибала — русского военного инженера, генерал-аншефа, приемного и крестного сына Петра I, прадеда Александра Пушкина.

Старов и Демидов: «братский союз» и шедевр классицизма

Для Демидова в 1774-1780 гг. архитектором Иваном Старовым и был создан парковый ансамбль. Создан, что называется, «по-братски» — Старов был женат на сестре Демидова.

Выстроенный по его проекту усадебный дом на высоком цоколе увенчан сверху цилиндрическим бельведером — любимой «фишечкой», которую можно увидеть и на крупнейшей светской постройке этого представителя русского классицизма — Таврическом дворце.

Готические ворота, пруды и беседки: роскошь и досуг Демидовых

Для создания антуража по проекту архитектора также были возведены впечатляющих размеров Готические ворота или Часовая башня, дома для гостей, оранжереи, конюшни, солнечные часы, каменный мост, беседки и купальни.

Досуг Демидовы действительно проводили приятно.

От казны до санатория: смена эпох и прозвище «Санаторка»

Настолько, что в 1862 году за долги имение забрали в казну.

Как пишет канал "Прогулки с книгой: путешествуем и читаем", некоторое время опустевший дом Демидовых снимал на лето композитор Римский-Корсаков.

После его смерти в усадьбе устроили санаторий для больных туберкулезом и среди местных жителей за ансамблем прочно закрепилось прозвище «Санаторка».

Санаторием усадьба Демидовых останется и после Революции, правда, в 1930-е годы будет перепрофилирована под реабилитацию больных гипертонией и склерозом.

Руины и благоустройство: настоящее время

В 1989 году последний пациент был выписан и началась эпоха безвременья.

Она привела к тому, что немногочисленные сохранившиеся объекты находятся в поистине жалком состоянии и представляют собой полуруины.

Несмотря на работы по благоустройству территории и превращения ее в объект туристического притяжения, вид у творений Старова, мягко говоря, из серии «дышат на ладан».

Как добраться и что увидеть

Добраться до усадьбы Демидовых проще всего, конечно, на машине, или же сесть на электричку, отходящую от Балтийского вокзала.

До Тайцев она идет чуть больше сорока минут, а от станции до парка три с половиной километра, придется прогуляться.

Вход в парк бесплатный, доступ внутрь усадебного дома закрыт.

Новые Демидовы и старые заборы: ирония судьбы

Обидно, конечно, что разрушается такое великолепное историческое здание, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что во многих элитных коттеджных поселках стоят особняки, в прямом смысле не уступающие ему по размеру и размаху.

В них обитают новые Демидовы, от остальных они скрыты высоченными заборами и оградами, в точности так же, как были скрыты от простого люда дворянские особняки XVIII века.