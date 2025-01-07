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Как сложились судьбы участников казни Романовых

7 января 2025 13:02
Царская семья Романовых
Как сложились судьбы участников казни Романовых
Legion-Media

Некоторые просто пропали без вести.

Расстрел царской семьи Романовых в подвале Ипатьевского дома 17 июля 1918 года стал одним из самых трагичных и дискуссионных событий в истории России. Участники этого злодеяния прожили судьбы, наполненные как успехами, так и трагедиями, отражая сложную эпоху, в которой им пришлось жить.

Кто принял участие в расстреле и как сложилась их судьба?

  1. Яков Юровский — комендант Ипатьевского дома. Руководил казнью, а позже занял должности в Наркомате иностранных дел и Политехническом музее. Умер в 1938 году от прободения язвы.

  2. Михаил Медведев (Кудрин) — открыл огонь первым. Дослужился до подполковника НКВД, написал мемуары, которые так и не опубликовали. Умер в 1964 году.

  3. Александр Белобородов — подписал смертный приговор Николаю II. После партийных интриг и ссылки был расстрелян в 1938 году во время «Большого террора».

  4. Филипп Голощекин — участник вынесения приговора, позже проводил жесткую коллективизацию в Казахстане. Расстрелян в 1941 году.

  5. Георгий Сафаров — член Президиума, поддержал Троцкого и Зиновьева. Арестован в 1937 году, расстрелян в 1942 году.

  6. Григорий Никулин — помощник Юровского. После работы в органах правопорядка перешел в сферу ЖКХ, отвечал за канализацию. Умер в 1965 году.

  7. Петр Ермаков — добивал членов царской семьи штыком. Работал в милиции и на руководящих должностях. Умер от рака в 1952 году.

  8. Виктор Нетребин — самый молодой участник (на момент казни царской семьи ему было всего 17 лет), написал мемуары. С 1935 года следы его теряются.

  9. Исай Родзинский — участвовал в казни, позже сменил сферу деятельности, занимаясь народным хозяйством. Умер в 1987 году, дожив до глубокой старости.

  10. Степан Ваганов — расправлялся с царевнами. Не успел скрыться от белых и был убит сразу после их прихода.

  11. Петр Войков — член президиума Уральского Совета, участвовал в казни и занимался внешней торговлей. Убит в 1927 году белым эмигрантом Борисом Ковердой в Варшаве.

Дискуссии и наследие

Долгое время остается неясным, отдали ли большевики в Москве приказ на казнь или были поставлены перед фактом. Судьбы участников события напоминают зловещую карусель революционной эпохи: вершители смертных приговоров сами часто становились жертвами репрессий.

Эти события не просто эпизод истории — это символ сложной эпохи, где власть, идеология и человеческие жизни оказались тесно переплетены, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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