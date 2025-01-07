Как сложились судьбы участников казни Романовых

Расстрел царской семьи Романовых в подвале Ипатьевского дома 17 июля 1918 года стал одним из самых трагичных и дискуссионных событий в истории России. Участники этого злодеяния прожили судьбы, наполненные как успехами, так и трагедиями, отражая сложную эпоху, в которой им пришлось жить.

Яков Юровский — комендант Ипатьевского дома. Руководил казнью, а позже занял должности в Наркомате иностранных дел и Политехническом музее. Умер в 1938 году от прободения язвы.

Михаил Медведев (Кудрин) — открыл огонь первым. Дослужился до подполковника НКВД, написал мемуары, которые так и не опубликовали. Умер в 1964 году.

Александр Белобородов — подписал смертный приговор Николаю II. После партийных интриг и ссылки был расстрелян в 1938 году во время «Большого террора».

Филипп Голощекин — участник вынесения приговора, позже проводил жесткую коллективизацию в Казахстане. Расстрелян в 1941 году.

Георгий Сафаров — член Президиума, поддержал Троцкого и Зиновьева. Арестован в 1937 году, расстрелян в 1942 году.

Григорий Никулин — помощник Юровского. После работы в органах правопорядка перешел в сферу ЖКХ, отвечал за канализацию. Умер в 1965 году.

Петр Ермаков — добивал членов царской семьи штыком. Работал в милиции и на руководящих должностях. Умер от рака в 1952 году.

Виктор Нетребин — самый молодой участник (на момент казни царской семьи ему было всего 17 лет), написал мемуары. С 1935 года следы его теряются.

Исай Родзинский — участвовал в казни, позже сменил сферу деятельности, занимаясь народным хозяйством. Умер в 1987 году, дожив до глубокой старости.

Степан Ваганов — расправлялся с царевнами. Не успел скрыться от белых и был убит сразу после их прихода.