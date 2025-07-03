Россияне открывают новые направления: куда и почему массово едут отдыхать туристы

В последние пару лет российский турист выбирает разные и совсем неожиданные направления. Турция уже не главные фаворит, а также все чаще появляются запросы на путешествия внутри страны.

Если раньше наши соотечественники в основном выбирали привычные пляжные направления, то теперь все больше людей отправляются в Африку.

И на Черном континенте туристов интересует не только сафари, а новые уголки мира.

Почему Африка?

В 2024 году спрос на отдых в африканских странах вырос почти вдвое по сравнению с 2023-м. Особенно впечатляют цифры по Танзании (+159%), Кении (+141%) и Сейшельским островам (+71%).

Египет, который традиционно считался самым популярным направлением, тоже прибавил около 60%. Это говорит о том, что россияне не просто экспериментируют, а действительно полюбили африканские курорты.

Как меняется спрос в 2025 году?

Интересно, что в 2025-м картина стала более разнонаправленной. С января по май спрос на Египет, Танзанию и Тунис заметно упал. Зато ЮАР, Сейшелы и Кения продолжают набирать популярность.

Это может быть связано с тем, что туристы ищут новые впечатления и менее раскрученные направления, а также с колебаниями цен на авиабилеты.

Откуда летят?

Большая часть российских туристов, отправляющихся в Африку, вылетает из трех городов: Москва — 73%, Санкт-Петербург — 16% и Сочи — 4%. Остальная Россия пока что вносит небольшой вклад — всего 7%.

Это объяснимо: именно из этих городов проще всего найти прямые рейсы и выгодные туры, пишет Газета.ру.

Цены на билеты: как меняется стоимость?

В 2024 году авиабилеты в Африку подорожали довольно ощутимо, особенно в Сьерра-Леоне, Марокко и Руанду. Но в 2025-м тенденция немного изменилась — на половине маршрутов цены стали снижаться.

Например, перелет в Египет подешевел на 6%, в Тунис — на 0,5%, а в Кабо-Верде — сразу на 17%. При этом Египет остается самым доступным направлением со средней стоимостью билета около 37 700 рублей.

Что ждет дальше?

Российские туристы уже активно бронируют туры на осень и зиму 2025 года. В лидерах — Египет, Маврикий, ЮАР и Сейшелы.

Появляются и первые заказы на 2026 год — по таким направлениям, как Танзания, Кения, Марокко и Кабо-Верде.

Это говорит о том, что интерес к Африке не временный всплеск, а устойчивая тенденция.

Почему растет взаимный турпоток?

Стоит отметить, что не только россияне едут в Африку, но и наоборот. В 2024 году Россию посетили более 46 тысяч туристов из африканских стран, и к концу года ожидается около 70 тысяч.

Это стало возможным благодаря открытию новых авиарейсов, упрощению визовых требований и развитию деловых и культурных связей.

Пока что африканские гости приезжают в основном по делам, учебе и личным визитам, но потенциал для классического туризма большой.