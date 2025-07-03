Купание запрещено: почему фонтаны Петербурга — не место для развлечений и отдыха

Смотреть можно, а купаться нельзя.

Лето в Северной столице — время, когда город преображается. Солнечные лучи играют на гранитных набережных, а брызги фонтанов дарят долгожданную прохладу.

Однако, эта красота таит в себе скрытые опасности, о которых предостерегают власти и санитарные врачи.

Фонтаны — неотъемлемый элемент городского благоустройства, но следует помнить, что их предназначение — радовать глаз, а не служить местом для купания или гигиенических процедур.

Вода, которая несет опасность

Первое и главное предостережение касается качества воды в фонтанах. В отличие от бассейнов или водопроводной воды, используемой для питья, вода в фонтанах обновляется нечасто, а системы ее очистки и обеззараживания не соответствуют строгим санитарным нормам.

Это создает благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и вирусов.

«Вода — не для контакта! Вода в фонтане обновляется редко, а ее очистка и обеззараживание не соответствуют строгим нормам для бассейнов или питьевой воды», — напоминает Роспотребнадзор.

Теплая погода лишь усугубляет ситуацию, ускоряя размножение микроорганизмов. Кроме того, фонтаны часто посещают птицы и другие животные, которые могут быть переносчиками инфекций.

Риски для здоровья

Контакт с водой из фонтана может привести к целому ряду заболеваний, начиная от острых кишечных инфекций и респираторных заболеваний, и заканчивая конъюнктивитом и вирусным гепатитом А.

Особую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, которые особенно распространены в летний период. Эти заболевания сопровождаются высокой температурой, тошнотой, рвотой и диареей, и могут потребовать госпитализации.

Скрытые угрозы под водой

Помимо инфекций, фонтаны представляют собой источник травм. Под водой скрыты трубы, насосы, провода и светильники, о существовании которых часто забывают. Неосторожное движение может привести к падению и серьезным ушибам.

«Под водой скрыты трубы, насосы, провода, светильники — легко зацепиться и упасть», — предупреждают специалисты.

Скользкие поверхности чаши и бортиков увеличивают риск падения и получения травм. Особенно это касается детей, которые не всегда осознают опасность и могут бегать и играть у фонтанов без присмотра взрослых.

Электричество и вода — опасное сочетание

Еще одна серьезная опасность — риск электротравмы. К фонтанам подведены коммуникации и подсветка. Повреждение изоляции в сочетании с водой создает реальную угрозу для жизни и здоровья.

«К фонтанам подведены коммуникации и подсветка. Повреждение изоляции + вода = реальная угроза», — подчеркивают эксперты.

В случае повреждения изоляции и попадания электрического тока в воду, человек, находящийся в фонтане, может получить серьезный удар, который может привести к летальному исходу.

Как безопасно наслаждаться красотой фонтанов

Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровье, необходимо соблюдать простые правила безопасности. Главное — любоваться фонтанами издалека, не заходя в воду и не позволяя этого делать детям.

«Любуйтесь издалека! Это самый надежный способ сохранить здоровье», — советуют в Роспотребнадзоре.

Для освежения в жаркий день лучше использовать бутылку воды. Она позволит безопасно сполоснуть лицо и руки. Важно также объяснить детям, почему опасно играть с водой из фонтана и заходить в него.

Альтернативой фонтанам являются официальные пляжи и бассейны, где вода соответствует санитарным требованиям и регулярно проходит проверку.

Фонтаны Петербурга — это прекрасное украшение города, но их красота требует уважения и соблюдения правил безопасности. Только в этом случае можно избежать неприятностей и сохранить здоровье.