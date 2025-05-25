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Ошибочная стратегия Наполеона: почему Бонапарт шел на Москву, а не на Петербург

Опубликовано: 25 мая 2025 12:13
Война между французами и русскими
Ошибочная стратегия Наполеона: почему Бонапарт шел на Москву, а не на Петербург
Global Look Press / Roman Denisov

Французский император выбрал своей целью не столицу России, а ее духовный центр, но просчитался.

Наполеоновский поход в Россию 1812 года — это одна из самых известных и драматичных страниц мировой истории. Многие задаются вопросом: почему лидер французов выбрал целью именно Москву, хотя столицей был Петербург? Там находился и император Александр I. Рассказываем о замысле Наполеона.

Главная цель Наполеона

Император Франции не стремился просто взять город и посадить туда своего ставленника. Его главная задача была военная, то есть найти и уничтожить русскую армию. Именно это, по его мнению, могло сломить сопротивление России и заставить ее пойти на мир на выгодных для Франции условиях.

Русские войска, понимая это, не шли на генеральное сражение сразу, а отступали, стараясь сохранить силы и тянуть время. Они отступали именно на Москву, а не на Петербург. Наполеон, следуя за армией, двинулся в сторону Москвы, чтобы навязать решающую битву.

Почему не Петербург?

С точки зрения военной логики поход на Петербург выглядел невыгодным и даже опасным: расстояние до Петербурга было примерно таким же, как до Москвы, но путь туда проходил через менее удобные для армии территории. Столица находилась на севере, ближе к Балтийскому морю, где англичане и шведы могли угрожать французской армии.

Если бы Наполеон взял Петербург, российское правительство могло бы просто переехать в Москву, и война продолжилась бы. Самое главное — поход на Петербург оставлял бы русскую армию в тылу, что создавало риск для безопасности французских войск. Поэтому поход на столицу не гарантировал победы Наполеону.

Почему Москва?

Москва в то время была неофициальной, но очень важным городом — духовным центром России. Ее захват должен был стать символическим ударом по русской державе. Но для французского лидера это был прежде всего плацдарм для дальнейших действий.

Москва располагалась ближе к основным силам русской армии, и именно там Наполеон надеялся навязать решающую битву. Взятие Москвы, по плану, должно было сломить сопротивление и заставить Александра I пойти на переговоры.

Стратегия и реальность

Наполеон рассчитывал, что после разгрома русской армии и взятия Москвы Россия будет вынуждена сдаться. Однако россияне не шли на капитуляцию и применяли тактику выжженной земли, уничтожая запасы и оставляя французам пустые города, сообщает сайт Библиотеки Находки.

Москва была оставлена русскими войсками и населением, а после ее взятия французская армия столкнулась с проблемами снабжения и партизанскими атаками. Вскоре стало ясно, что удерживать город невозможно, и Наполеон принял решение отступать. Это стало началом катастрофы для его армии. Русская тактика и климат быстро сделали поход на Москву ловушкой для Наполеона.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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