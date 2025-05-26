Особенно удивил быт петербуржцев: что в 18 веке писал о путешествии в Россию японский моряк

Японский моряк Дайкокуя Кодаю никогда не собирался жить в России, но судьба распорядилась иначе. После кораблекрушения он провёл в нашей стране почти десять лет — с 1783 по 1793 год — и стал автором первых японских записей о России. Его наблюдения были собраны и опубликованы в XX веке под названием «Краткое изложение услышанного в северных краях».

Этот уникальный документ рисует живой и порой неожиданно подробный портрет империи Екатерины II глазами человека, привыкшего к совершенно другому миру.

Главное, что поразило японца, — архитектура. Русские церкви, по его описанию, взмывают в небо, сужаясь к верху, а крыши на них — как «перевернутые горшки» с крестом в центре. Он заметил, что храмы намного выше домов и часто служат ориентиром. На крышах — отверстия для голубей.

Поразил Кодаю и образ жизни. Например, смена режима сна в зависимости от сезона. Летом все ложатся спать рано, а встают чуть свет, а вот зимой... многие бодрствуют глубокой ночью, потому что день короткий, а темнота длится до полудня.

Из еды японец особенно отметил говядину — её ели все, и простолюдины, и знать. Это его удивило, ведь в Японии говядина тогда была практически табу. Простые русские ели мясо с хлебом и сырой редькой, а посуду использовали деревянную, оловянную или медную.

У Кодаю были и культурные открытия: он с интересом писал, что в театрах женские роли исполняют настоящие женщины — в Японии того времени это было недопустимо. Однако он сдержанно указывает, что подобная театральная вольность порой «приводит к распущенности».

Особое внимание автор уделил Петербургу — новой столице, «красивой и величественной», где даже дома чиновников мало чем отличались от жилья простых людей. Его поразило, что даже небогатые горожане жили в домах в несколько этажей, а у столичных богачей служили «темнокожие слуги» — как он пишет, они были «гладкокожие, как лакированные» и могли жить семьями, чтобы рожать потомство.

А ещё японца удивил сам характер русских: «доброжелательные, но смелые и решительные», не терпящие лени. И в этом кратком, будто между строк, описании — настоящая искренность удивлённого путешественника, попавшего в холодную, непривычную, но живую страну.

Россия XVIII века предстала перед ним как суровая, но яркая страна, где уживаются нищета и величие, французские манеры и гречневая каша, латунные кресты на церквях и медные ложки в деревнях.