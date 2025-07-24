От Азова до Балтики: что от завоеваний Петра Великого осталось России

Император завоевал много территорий, но не все они остались в России.

Петр Великий — одна из самых ярких фигур в истории России. Он прославился не только грандиозными реформами, но и масштабными завоеваниями.

Однако далеко не все территории, захваченные Петром, остались за Россией до наших дней. Разберемся, какие земли реально удалось удержать, а какие владения утрачены.

Азов и Азовское море: первая победа и быстрая потеря

Одним из первых серьезных внешнеполитических успехов Петра были так называемые Азовские походы 1695-1696 годов.

Русская армия пыталась взять крепость Азов, важнейший стратегический пункт в устье реки Дон.

В первый поход без флота осаду провести не удалось — русские войска столкнулись с сильной турецкой обороной и, несмотря на храбрость, не смогли удержать позицию.

Во втором походе Петр уже создал небольшой флот, блокировал крепость с моря и добился победы. Но удержать Азов оказалось сложнее.

После неудачного похода 1711 года Россия была вынуждена подписать договор с Турцией, по которому Азов возвращался Османам.

Таким образом, первоначальное завоевание быстро потерялось, и выход к Азовскому морю пропал.

Окончательный год присоединения Азова к Российской империи – 1769, но этому предшествовал захват города русскими войсками в 1736 году еще при Анне Иоанновне.

Балтика — главный выигрыш Петра

Самым крупным и долгим проектом Петра была Северная война (1700–1721). Цель – получить выход к Балтийскому морю, чтобы Россия получила окно в Европу и морские торговые пути.

В ходе войны был завоеван огромный район, который включал Ингрию, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. На берегу Балтики был построен Петербург — новая столица.

Сегодня Россия сохранила лишь часть этих территорий: приморская часть Ленинградской области с устьем Невы и Карельским перешейком, пишет сайт Все полководцы мира.

Земли же западнее (включая современные Эстонию, Латвию и Финляндию) уже не в составе России — они вошли в состав соответствующих независимых государств.

Это показывает, что балтийская победа Петра была стратегически важной, но не полностью долгосрочной с точки зрения территориальной целостности.

Каспийское побережье

В одном из своих последних крупных внешнеполитических событий Петр совершил Каспийский поход в 1722–1723 годах.

Император воспользовался внутренними кризисами Персии и закрепился на ее прибрежных территориях, включая Дербент и Баку.

По Петербургскому договору Россия получила контроль над важным прикаспийским регионом.

Но эти приобретения оказались временными – уже вскоре после смерти Петра Россия отказалась от этих земель, посчитав их невыгодными и слишком трудными для контроля.

Однако именно эти территории в современной России (часть Дагестана) и остались после всех перипетий завоеваний Петра.

Если подытожить, из всех завоеваний Петра, которыми он мог реально распоряжаться на момент смерти, нынешняя Россия имеет часть Ленинградской области с выходом к Балтийскому морю, приморскую зону Дагестана.

Азовское море и территории у Дона были взяты и потеряны, но возвращены позже.

Тем не менее именно при Петре Россия впервые превратилась в великую европейскую державу с выходом к морям и новым весом на мировой арене.