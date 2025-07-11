От кислых щей до трюфелей на царском столе: что ела Екатерина Великая

Екатерина Великая — одна из самых ярких фигур в истории России, и не только как правительница, но и как человек с удивительным вкусом к еде.

Несмотря на всю пышность и роскошь ее эпохи, императрица была известна своей любовью к простой и привычной русской кухне, что порой удивляло современников и историков.

Раннее утро императрицы: кофе и миндальные гренки

День Екатерины начинался рано — около шести утра она уже пила крепкий кофе с миндальными гренками, которые готовили по особому рецепту.

Молотый миндаль с маслом, сахаром и яичными желтками намазывали на хлеб, обмакивали в яйце с молоком и обжаривали до золотистой корочки. Такой завтрак был для нее настоящим зарядом бодрости и энергии на весь день.

Обед по-царски: простота и изысканность на одном столе

Обед у императрицы обычно был скромным и состоял из простых, но вкусных блюд: отварная говядина, которую заранее нашпиговывали салом и мариновали, вареная картошка и соленые огурцы — классика русского стола.

Квашеная капуста была ее настоящей страстью, и она ела ее в любом виде. Известна история, когда Екатерина неожиданно зашла в гости к Михаилу Ломоносову и с удовольствием поела кислые щи и кашу — ее любимые блюда.

Однако при дворе, конечно, царила французская кухня с её изысками. На пирах подавали индейку с трюфелями, уток с соусами, лангустов, рябчиков, разнообразные салаты и десерты — бисквиты, тарталетки, свежие фрукты (апельсины, персики, яблоки, вишни).

Но Екатерина предпочитала умеренность — на ужин могла ограничиться яблоками или смородиновым морсом, а иногда позволяла себе рюмку мадеры или портвейна. Вода со льдом тоже была ее частым напитком, пишет Гастрономъ.

Фрукты и косметика: яблоки в рационе и уходе Екатерины

Кроме того, Екатерина использовала некоторые блюда и напитки не только для вкуса, но и для красоты. Например, она умывалась капустным рассолом, веря, что это помогает сохранить молодость кожи.

Таким образом, стол Екатерины Великой — это удивительное сочетание простой русской кухни и европейской изысканности.

Она умела наслаждаться как домашними щами и кашей, так и изысканными блюдами с придворных пиров, при этом оставалась умеренной и дисциплинированной в еде.

Если подытожить, то любимые блюда Екатерины II можно представить так:

Категория Предпочтения Екатерины II Завтрак Крепкий кофе по-особому рецепту, миндальные гренки Основные блюда Отварная говядина, томлёная говядина, кислая капуста, кислые щи, каша, варёная картошка, солёные огурцы Напитки Вода со льдом, смородиновый морс, рюмка мадеры или портвейна (редко) Десерты и фрукты Яблоки, персики, апельсины, вишни, бисквиты, тарталетки, мороженое Особенности Умеренность в еде, один прием пищи в день, использование капустного рассола для ухода за кожей

Екатерина Великая показала, что даже в эпоху роскоши и больших перемен можно оставаться верной простым и полезным традициям, сочетая их с современными веяниями и заботой о себе.

Если хотите почувствовать дух тех времён, попробуйте начать день с крепкого кофе и миндальных гренок, а на обед — отварную говядину с квашеной капустой. Это не только вкусно, но и очень по-царски.