От кислых щей до трюфелей на царском столе: что ела Екатерина Великая

Екатерина Великая — одна из самых ярких фигур в истории России, и не только как правительница, но и как человек с удивительным вкусом к еде.
Несмотря на всю пышность и роскошь ее эпохи, императрица была известна своей любовью к простой и привычной русской кухне, что порой удивляло современников и историков.
Раннее утро императрицы: кофе и миндальные гренки
День Екатерины начинался рано — около шести утра она уже пила крепкий кофе с миндальными гренками, которые готовили по особому рецепту.
Молотый миндаль с маслом, сахаром и яичными желтками намазывали на хлеб, обмакивали в яйце с молоком и обжаривали до золотистой корочки. Такой завтрак был для нее настоящим зарядом бодрости и энергии на весь день.
Обед по-царски: простота и изысканность на одном столе
Обед у императрицы обычно был скромным и состоял из простых, но вкусных блюд: отварная говядина, которую заранее нашпиговывали салом и мариновали, вареная картошка и соленые огурцы — классика русского стола.
Квашеная капуста была ее настоящей страстью, и она ела ее в любом виде. Известна история, когда Екатерина неожиданно зашла в гости к Михаилу Ломоносову и с удовольствием поела кислые щи и кашу — ее любимые блюда.
Однако при дворе, конечно, царила французская кухня с её изысками. На пирах подавали индейку с трюфелями, уток с соусами, лангустов, рябчиков, разнообразные салаты и десерты — бисквиты, тарталетки, свежие фрукты (апельсины, персики, яблоки, вишни).
Но Екатерина предпочитала умеренность — на ужин могла ограничиться яблоками или смородиновым морсом, а иногда позволяла себе рюмку мадеры или портвейна. Вода со льдом тоже была ее частым напитком, пишет Гастрономъ.
Фрукты и косметика: яблоки в рационе и уходе Екатерины
Кроме того, Екатерина использовала некоторые блюда и напитки не только для вкуса, но и для красоты. Например, она умывалась капустным рассолом, веря, что это помогает сохранить молодость кожи.
Таким образом, стол Екатерины Великой — это удивительное сочетание простой русской кухни и европейской изысканности.
Она умела наслаждаться как домашними щами и кашей, так и изысканными блюдами с придворных пиров, при этом оставалась умеренной и дисциплинированной в еде.
Если подытожить, то любимые блюда Екатерины II можно представить так:
|Категория
|Предпочтения Екатерины II
|Завтрак
|Крепкий кофе по-особому рецепту, миндальные гренки
|Основные блюда
|Отварная говядина, томлёная говядина, кислая капуста, кислые щи, каша, варёная картошка, солёные огурцы
|Напитки
|Вода со льдом, смородиновый морс, рюмка мадеры или портвейна (редко)
|Десерты и фрукты
|Яблоки, персики, апельсины, вишни, бисквиты, тарталетки, мороженое
|Особенности
|Умеренность в еде, один прием пищи в день, использование капустного рассола для ухода за кожей
Екатерина Великая показала, что даже в эпоху роскоши и больших перемен можно оставаться верной простым и полезным традициям, сочетая их с современными веяниями и заботой о себе.
Если хотите почувствовать дух тех времён, попробуйте начать день с крепкого кофе и миндальных гренок, а на обед — отварную говядину с квашеной капустой. Это не только вкусно, но и очень по-царски.