От пылесоса до самолета: как инженер создал музей мечты в Петербурге

Это необычный музей, где можно все потрогать руками и не бояться сломать.

Если вы думаете, что музеи — это скучные места с пыльными экспонатами и длинными лекциями, то «Дом с Самолетом» в Санкт-Петербурге готов вас удивить и развеять все стереотипы.

Этот музей — не просто собрание старинных вещей, а настоящее арт-пространство, которое создает атмосферу приключения и загадки.

Что такое «Дом с Самолетом»?

Это музей придуманный и собранный инженером и изобретателем Андреем Карзубовым.

Все началось с того, что на чердаке у Андрея накопилось множество необычных предметов — от органа с двигателем от пылесоса до лампового телевизора и различных летательных аппаратов.

Вместо того чтобы просто хранить этот хлам, Андрей превратил его в арт-объекты и создал целый музей, который рассказывает истории из прошлого через фантазии инженерной мысли.

Почему сюда стоит прийти?

Каждый предмет в музее — это не просто вещь, а загадка, которую можно попытаться разгадать. Экскурсия превращается в настоящее приключение, где вы не просто слушаете, а участвуете в квестах, играх и даже танцах.

Музей одинаково интересен и детям, и взрослым. Для самых маленьких есть специальная программа «По следам капитана Немо», которая сделает посещение еще более увлекательным.

Особая фишка музея — возможность попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе. Это вызывает восторг не только у детей, но и у взрослых.

Необычные механизмы на фасаде дома, самолет и даже летающая тарелка во дворе — все это создает неповторимый антураж, который хочется рассматривать бесконечно.

Отзывы посетителей говорят сами за себя: люди уходят отсюда с улыбкой, полные впечатлений и хорошего настроения.

Многие отмечают, что экскурсии веселые и познавательные, а команда музея — настоящие профессионалы, которые умеют сделать праздник из обычного дня рождения или просто экскурсии.

«Было очень интересно. Мы увидели первую игривую приставку, первый калькулятор и много всего разного. Можно было трогать и нажимать, не боясь что-то сломать», — пишут посетители.

В целом, «Дом с Самолетом» — это место, где прошлое встречается с фантазией, а инженерная мысль превращается в искусство.

Это музей, который не просто рассказывает историю, а приглашает стать ее частью.

Совет для тех, кто решит посетить: лучше заранее записаться на экскурсию, чтобы не пропустить ни одной детали и получить максимум удовольствия от посещения.