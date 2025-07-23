От официантов до курьеров: кто получает больше всех в летнем Петербурге

Лето 2025-го в Санкт-Петербурге стало настоящим испытанием для ресторанов, кафе и гостиниц города — загруженность выросла, а вместе с ней и зарплаты, и требования к персоналу.

Стало известно, кто и сколько теперь зарабатывает в сезон и почему острый дефицит кадров до сих пор не решен.

Как изменились зарплаты летом 2025

Спрос на сотрудников в сфере общепита и гостеприимства подскочил примерно на 10–12%. Если раньше официант мог рассчитывать на 75 тысяч рублей в месяц, то сейчас ему обещают уже до 78.

Повару платят около 89 тысяч, курьеру — и вовсе до 146 тысяч, а грузчик получает до 74 тысяч, пишет Деловой Петербург.

Рост за месяц — примерно 2-4 тысячи. Это очень заметный скачок для среднего заработка, особенно учитывая, что средняя зарплата в ресторанах Петербурга по данным аналитиков — чуть больше 58 тысяч.

Главная головная боль ресторанов и отелей — острый дефицит поваров. Найти хорошего специалиста — сложно, поэтому многие заведения сотрудничают с профильными колледжами, принимают студентов.

Официанты — чаще молодые ребята 20-25 лет, которых привлекает возможность активно заработать летом и уйти потом.

Рост зарплат на фоне общей ситуации в Санкт-Петербурге

В то же время Петростат сообщает, что к маю 2025 года средняя реальная зарплата петербуржцев выросла на 4,2% по сравнению с маем 2024-го и приблизилась к 108,8 тысячи рублей.

Стоит отметить, что среднемесячная номинальная зарплата в апреле 2025 года перевалила за 117 тысяч рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.

Правда, при этом цены на продукты и услуги также растут — например, морковь в Петербурге подорожала на 20% за месяц, а творог и рыба — на 4,3%.

Для сотрудников немаловажны не только деньги. Работодатели отмечают, что, помимо повышения зарплат, способы удержать персонал включают: обучение, карьерный рост, комфортные условия работы.