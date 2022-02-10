Городовой / Шоу-бизнес / «Открыла ящик Пандоры»: вот на что Тутберидзе обрекла фигуристок
«Открыла ящик Пандоры»: вот на что Тутберидзе обрекла фигуристок

Опубликовано: 10 февраля 2022 14:55
«Открыла ящик Пандоры»: вот на что Тутберидзе обрекла фигуристок
«Открыла ящик Пандоры»: вот на что Тутберидзе обрекла фигуристок
Legion-Media, instagram.com/tutberidze.eteri.team/

Российский тренер вывела своих воспитанниц на новый уровень

На днях 41-летний олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал героем интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, где поделился своим мнением о том, что думает о современном фигурном катании.

Так, мужчина решил отметить работу 47-летней Этери Тутберидзе, чьи юные воспитанницы на протяжении долгого времени завоевывают престижные награды на различных соревнованиях.

Ягудин признался, что не видит ничего плохо в том, что все больше несовершеннолетних спортсменок становятся чемпионками. Подобную тенденцию он объяснил тем, что в более старшем возрасте девушкам сложнее становится выполнять элементы, которые приносят высшие баллы.

Со слов фигуриста, сейчас нельзя выиграть Олимпиаду, если в номере участника не будет четверного прыжка, которому Тутберидзе активно обучает своих учеников. «Как сказал очень красиво Илья Авербух, она открыла ящик Пандоры четверных элементов», — процитировал коллегу Ягудин.

Екатерина Черемных
