«Открыла ящик Пандоры»: вот на что Тутберидзе обрекла фигуристок

На днях 41-летний олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал героем интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, где поделился своим мнением о том, что думает о современном фигурном катании.
Так, мужчина решил отметить работу 47-летней Этери Тутберидзе, чьи юные воспитанницы на протяжении долгого времени завоевывают престижные награды на различных соревнованиях.
Ягудин признался, что не видит ничего плохо в том, что все больше несовершеннолетних спортсменок становятся чемпионками. Подобную тенденцию он объяснил тем, что в более старшем возрасте девушкам сложнее становится выполнять элементы, которые приносят высшие баллы.
Со слов фигуриста, сейчас нельзя выиграть Олимпиаду, если в номере участника не будет четверного прыжка, которому Тутберидзе активно обучает своих учеников. «Как сказал очень красиво Илья Авербух, она открыла ящик Пандоры четверных элементов», — процитировал коллегу Ягудин.