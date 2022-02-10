«Открыла ящик Пандоры»: вот на что Тутберидзе обрекла фигуристок

На днях 41-летний олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал героем интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец, где поделился своим мнением о том, что думает о современном фигурном катании.

Так, мужчина решил отметить работу 47-летней Этери Тутберидзе, чьи юные воспитанницы на протяжении долгого времени завоевывают престижные награды на различных соревнованиях.

Ягудин признался, что не видит ничего плохо в том, что все больше несовершеннолетних спортсменок становятся чемпионками. Подобную тенденцию он объяснил тем, что в более старшем возрасте девушкам сложнее становится выполнять элементы, которые приносят высшие баллы.