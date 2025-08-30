Умные буи и биоплато: Петербург аернет Суздальские озера к пляжному сезону

Петербург идет в ногу со временем, используя инновации для сохранения своей природы.

В этом году ситуация с пляжами в Петербурге была сложной. Сначала Роспотребнадзор одобрил для купания Безымянное озеро и Первое Суздальское озеро.

Но вскоре эти рекомендации отозвал и объявил все пляжи Петербурга непригодными для купания.

В Ленобласти ситуация была немного лучше, но большинство водоемов все же тоже не были безопасны.

В итоге власти Петербурга даже решили приступить к оздоровлению популярный в городе Суздальских озер.

Планируется, что в следующем году здесь начнется установка новых «умных» буйков, которые помогут следить за качеством воды, а также за экологическим состоянием всей акватории, пишет ЧП Россия.

Что это за «умные» буи и зачем они нужны?

Это устройства, которые умеют измерять параметры воды. Например, уровень загрязнений, температуру, прозрачность и многое другое.

Если появляются вредные вещества или изменения в составе воды, буи сразу же фиксируют это и отправляют данные ответственным службам.

Кроме того, в озерах появятся природные фильтры в виде биоплато у устья реки Старожиловки. Это своего рода «зеленый фильтр» из растений, который впитывает загрязнения.

Почему это важно?

В городе с огромным количеством жителей и транспорта вода часто подвергается загрязнению. Суздальские озера — не исключение.

Появление буев — это лишь часть большой программы, которая охватывает и другие территории Петербурга.

Аналогичные меры будут применены на Дудергофских озерах и Сестрорецком разливе, чтобы сделать городские водоемы более чистыми и приятными для жителей и природы.