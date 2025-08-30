Умные буи и биоплато: Петербург аернет Суздальские озера к пляжному сезону

В этом году ситуация с пляжами в Петербурге была сложной. Сначала Роспотребнадзор одобрил для купания Безымянное озеро и Первое Суздальское озеро.
Но вскоре эти рекомендации отозвал и объявил все пляжи Петербурга непригодными для купания.
В Ленобласти ситуация была немного лучше, но большинство водоемов все же тоже не были безопасны.
В итоге власти Петербурга даже решили приступить к оздоровлению популярный в городе Суздальских озер.
Планируется, что в следующем году здесь начнется установка новых «умных» буйков, которые помогут следить за качеством воды, а также за экологическим состоянием всей акватории, пишет ЧП Россия.
Что это за «умные» буи и зачем они нужны?
Это устройства, которые умеют измерять параметры воды. Например, уровень загрязнений, температуру, прозрачность и многое другое.
Если появляются вредные вещества или изменения в составе воды, буи сразу же фиксируют это и отправляют данные ответственным службам.
Кроме того, в озерах появятся природные фильтры в виде биоплато у устья реки Старожиловки. Это своего рода «зеленый фильтр» из растений, который впитывает загрязнения.
Почему это важно?
В городе с огромным количеством жителей и транспорта вода часто подвергается загрязнению. Суздальские озера — не исключение.
Появление буев — это лишь часть большой программы, которая охватывает и другие территории Петербурга.
Аналогичные меры будут применены на Дудергофских озерах и Сестрорецком разливе, чтобы сделать городские водоемы более чистыми и приятными для жителей и природы.