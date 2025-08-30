От пышек до жареного картофеля: какие блюда петербуржцы любят готовить своими руками

Северная столица России тесно связана с уникальными блюдами, которые отражают и суровый климат, и богатство культурных влияний.

Любимые блюда

Жареная корюшка — это весенний символ города. Серебристая рыбка с удивительным ароматом, напоминающим свежий огурец, становится настоящим деликатесом в сезон.

Жареную корюшку подают с лимоном, картофельным пюре или просто так, чтобы почувствовать весь северный колорит.

А кулебяка — это тот самый знаменитый петербургский пирог с несколькими слоями начинки: рис с рыбой, грибы с луком, яйца и сливки.

Этот пирог — настоящая гастрономическая архитектура, где каждый слой сохраняет свой вкус и текстуру.

И куда же без пышек — небольшие сахарные пончики, которые считаются символом Петербурга.

Самая знаменитая пышечная находится на Большой Конюшенной улице и существует уже более 50 лет. Пышки жарят до золотистого цвета и посыпают сахарной пудрой.

Их любят и местные, и туристы, многие приезжают специально ради этих мягких и ароматных сладостей.

Простые гастрономические привычки петербуржцев

Жители Северной столицы, так же как и вся страна, предпочитают обычные блюда, которые любят не только в Петербурге.

В соцсети местные жители поделились своими гастрономическими предпочтениями.

«Пельмешки с томатным соусом. Сделанные женой — собственноручно»;

«Жареная картошка с селедкой»;

«Пришло время готовить любимые сезонные перчики», — пишут петербуржцы.

Жители города на Неве не выбирают сложные и зарубежные блюда и готовят близкие нашему желудку рассольник, борщ и картофельное пюре с котлетами.

Кроме того, петербуржцы предпочитают пасту с сыром и на десерт торт «Наполеон».

В каждом блюде Петербурга есть своя история, а готовятся они с любовью и уважением к прошлому и традициям.