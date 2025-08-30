От пышек до жареного картофеля: какие блюда петербуржцы любят готовить своими руками

Северная столица России тесно связана с уникальными блюдами, которые отражают и суровый климат, и богатство культурных влияний.
Любимые блюда
Жареная корюшка — это весенний символ города. Серебристая рыбка с удивительным ароматом, напоминающим свежий огурец, становится настоящим деликатесом в сезон.
Жареную корюшку подают с лимоном, картофельным пюре или просто так, чтобы почувствовать весь северный колорит.
А кулебяка — это тот самый знаменитый петербургский пирог с несколькими слоями начинки: рис с рыбой, грибы с луком, яйца и сливки.
Этот пирог — настоящая гастрономическая архитектура, где каждый слой сохраняет свой вкус и текстуру.
И куда же без пышек — небольшие сахарные пончики, которые считаются символом Петербурга.
Самая знаменитая пышечная находится на Большой Конюшенной улице и существует уже более 50 лет. Пышки жарят до золотистого цвета и посыпают сахарной пудрой.
Их любят и местные, и туристы, многие приезжают специально ради этих мягких и ароматных сладостей.
Простые гастрономические привычки петербуржцев
Жители Северной столицы, так же как и вся страна, предпочитают обычные блюда, которые любят не только в Петербурге.
В соцсети местные жители поделились своими гастрономическими предпочтениями.
«Пельмешки с томатным соусом. Сделанные женой — собственноручно»;
«Жареная картошка с селедкой»;
«Пришло время готовить любимые сезонные перчики», — пишут петербуржцы.
Жители города на Неве не выбирают сложные и зарубежные блюда и готовят близкие нашему желудку рассольник, борщ и картофельное пюре с котлетами.
Кроме того, петербуржцы предпочитают пасту с сыром и на десерт торт «Наполеон».
В каждом блюде Петербурга есть своя история, а готовятся они с любовью и уважением к прошлому и традициям.